Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 26 января на брифинге заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением

Золотарёв объяснил, чем Америке выгодны Минские соглашения © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа. Они начались около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому). Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.