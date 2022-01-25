Министр обороны Украины Алексей Резников в ночь на 25 января в эфире телеканала ICTV заявил, что подтверждений возможного нападения на Украину в стране не нашли

Боррель оценил угрозу нападения РФ на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — заявил он.

Министр также добавил, что вооруженные силы Украины проработали разные варианты развития ситуации и знают, как действовать в случае эскалации конфликта на границе.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Еще в декабре прошлого года Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося военного освоения территории Украины североатлантическим альянсом.