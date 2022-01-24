Высокопоставленные члены правительства Великобритании опасаются сокращения Россией поставок газа в страны ЕС и скачка цен в случае введения санкций, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском кабинете министров

По данным Times, министров правительства Британии предостерегли, что из-за санкций против России и возможного сокращения поставок газа в страны ЕС Великобритания может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин. Еврокомиссар назвала причину высоких цен на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — цитирует издание чиновника британского кабмина.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что властям ФРГ следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.

США и страны Европы призывают ввести против России санкции в случае «агрессии» против Украины. Москва отрицает обвинения в агрессии против Киева и обращает внимание, что под их предлогом на Украину поступает военная техника стран Запада.