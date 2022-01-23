Американский политический обозреватель Росс Даутат 22 января в статье для The New York Times посоветовал Штатам отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет

Лавров: НАТО считает Украину зоной своего влияния © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Он посоветовал Штатам забыть об идее расширения альянса на 25 лет.

Также автор материала отметил, что США взяли на себя невыполнимые обязательства, предприняв попытку «свести Украину с орбиты России». Мягкий подход предыдущих администраций привел к тому, что Вашингтон оказался плохо подготовлен к спорам с Москвой на украинскую тематику, подчеркнул Даутат. Он добавил, что с учетом этих обстоятельств и нарастающей необходимости «противодействия Китаю» США могли бы бессрочно отложить идею расширения НАТО.

Так Украина, по мнению обозревателя, оказалась бы под российским давлением, но избежала бы «вторжения», а союзники США по НАТО должны были бы взять на себя больше обязательств по поддержанию безопасности в Европе.

Однако он заключил, что полный отказ от принятия Украины в НАТО является уступкой, на которую руководство США пойти не может. Даутат считает, что очень разумной выглядит идея «забыть о ней на длительное время: например, на 25 лет».