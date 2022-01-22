Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против известного российского дизайнера и директора "Студии Артемия Лебедева". Об этом сообщает РИА Новости 22 января

В дополнении к подписанному Зеленским решении СНБО о введении персональных санкций фигурирует имя российского дизайнера. Зеленский ввёл санкции против российских судей и граждан Австрии © president.gov.ua

«Лебедев Артемий Андреевич (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года,… гражданин Российской Федерации, арт-директор студии "Студия Артемия Лебедева"», — говорится в документе.

Санкции включают в себя ограничительные меры экономического характера — блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. О наличии у Лебедева капиталов на Украине не сообщается.

Ранее сообщалось о введении Зеленским санкций против ряда граждан Австрии, сотрудников конструкторского бюро, участвующих в строительстве образовательного кластера в Крыму.