Ограничения включают в себя блокирование активов, остановку финансовых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. При этом о наличии у Чайки капиталов на территории Украины не сообщается.
«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — сообщается в документе СНБО.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл санкции против граждан Австрии — работников архитектурного бюро, осуществляющего подряд на конструкцию образовательного кластера в Крыму.