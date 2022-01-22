Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции СНБО против экс-генпрокурора России, постоянного представителя президента РФ в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. Об этом сообщают РИА Новости 22 января

Ограничения включают в себя блокирование активов, остановку финансовых операций и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. При этом о наличии у Чайки капиталов на территории Украины не сообщается. Войны не будет, телеканалов тоже, решил СНБО Украины © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — сообщается в документе СНБО.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл санкции против граждан Австрии — работников архитектурного бюро, осуществляющего подряд на конструкцию образовательного кластера в Крыму.