Эксперт считает высказывания Зеленского результатом переговоров украинского президента с госсекретарём США Блинкеном, который пытался склонить Зеленского к выполнению Минских соглашений.
«Мы помним, что попытки и Зеленского, и Порошенко хоть как-то подступиться к их выполнению ничем не закончились. Но Байден все равно требует выполнения договоренностей без дальнейшего редактирования и изъятия, как этого требует Россия, и это не нашло понимания у Зеленского. Он дает понять, что Киев к этому подталкивают, но мы на это не пойдем. Между строк читается ответ. Визит Блинкена эффекта не достиг», — сказал Золотарёв.
Зеленский остается практически в ситуации загнанного в угол. На него оказывается внешнее давление по выполнению «Минска», у него серьезные внутренние проблемы. На примере преследования Порошенко стало ясно, что карательная система не работает, и Запад может придти к выводу, что Минские соглашения вынуждена будет исполнять уже другая власть, заключил эксперт.
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