«Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны», — рассказал источник, близкий к Зеленскому.
По словам собеседника агентства, в Киеве считают, что угрозы санкциями неэффективны и «в лучшем случае нейтральны», а в худшем случае они якобы только поощряют президента России Владимира Путина.
Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Он предупредил, что возможное вторжение России на Украину обернется катастрофой для Москвы.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.