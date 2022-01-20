Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США, недавно посетивших Киев, не ждать возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе со стороны Москвы и ввести санкции уже сейчас. Об этом 19 января сообщили на портале Axios со ссылкой на информированный источник

ЕС отказался вводить превентивные санкции против России из-за Украины © REUTERS, Stephane Mahe рассказал источник, близкий к Зеленскому.

По словам собеседника агентства, в Киеве считают, что угрозы санкциями неэффективны и «в лучшем случае нейтральны», а в худшем случае они якобы только поощряют президента России Владимира Путина.

Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Он предупредил, что возможное вторжение России на Украину обернется катастрофой для Москвы.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.