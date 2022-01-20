По его словам, информационное пространство заполнено сообщениями о возможном конфликте с Россией, который якобы может начаться «прямо завтра». Президент заявил, что эти «риски» существуют не один день, и больше они не стали. Он призвал украинцев не паниковать и не верить фейкам.
«Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», — добавил глава государства.
Он призвал украинцев, особенно пожилых, «выдохнуть и успокоиться», а СМИ — не становиться средствами массовой истерии.
Президент отметил, что Украина «не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней».
«Мы обо всем знаем и ко всему готовы, но делаем все, чтобы это нам не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем. <…> Что делать вам? Только одно — сохранять спокойствие», — добавил Зеленский.
Украина, по словам президента, рассчитывает только на себя, несмотря на высокий уровень поддержки, потому что обладает достоинством и гордостью. Партнеров же он призвал «быть действенными, и не на словах».
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы «сосредоточила войска на границе с Украиной». Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны, а Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.