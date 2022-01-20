Германия вместе с Францией заблокировали принятие Грузии и Украины в НАТО в 2008 году, несмотря на то что тогда позиции России были гораздо слабее, чем сейчас. О причинах этого рассказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Нельзя забывать, что Германия вместе с Францией наложили вето на вхождение Украины еще в 2008 году, напомнил эксперт. Золотарев объяснил, почему Германия была активна на Украине в 2014-2015 годах и почему затихла теперь © president.gov.ua

«Тогда можно было это сделать легче, чем сейчас, потому что Россия была гораздо слабее. Не было России тогда в Сирии, не было еще Грузии, уже американцы вышли из договора по ПРО, начали расставлять свои противоракетные оборонные структуры в Восточной Европе. А в России Путин фактически уходил со сцены, пришел Медведев», — сказал Рар.

Именно в то время, когда "пробить" украинское и грузинское членство в НАТО было бы легче, немцы и французы воспротивились этому, понимая, что нужно не ссориться в Европе, но и не провоцировать Россию, заключил эксперт.

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