Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону 18 января заявил, что за ним, вероятно, следят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ)

По словам Комаровского, он видел себя в фильме, который снят СБУ, значит, за ним действительно следят. Его удивило, что ведомство выбрало объектом для слежки именно его. Комаровский - президент? Политолог рассказал о необычном сценарии на следующих президентских выборах Украины © Евгений Комаровский/Инстаграм

«То есть мы, получается, в этой стране платим налоги для того, чтобы они за мной следили? Им больше следить не за кем?» — возмутился Комаровский.

В интервью Гордону Комаровский также заявил, что они с журналистом, как и остальные жители Украины, поддержавшие Владимира Зеленского и его «Слуг народа» на выборах, «лоханулись».

Ранее Комаровский выразил опасения, что если он решится пойти в политику, его близким может угрожать опасность. Он предположил, что его сыну или другу в таком случае могли бы, например, подбросить наркотики.