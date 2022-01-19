Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «вброшенными фейками» информацию поданную западными СМИ о том, что российские дипломаты эвакуируются из Украины, передает 19 января «Фокус»

Арахамия предложил «очертить территорию» для олигархов посетовал Арахамия.

Накануне The New York Times написала, что дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что США якобы располагают информацией о планах России эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины. В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что в Москве считают провокацией эти заявления Белого дома.