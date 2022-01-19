«Угроза со стороны есть всегда. Но! Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс, и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе. От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию», — посетовал Арахамия.
Накануне The New York Times написала, что дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила журналистам, что США якобы располагают информацией о планах России эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины. В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что в Москве считают провокацией эти заявления Белого дома.