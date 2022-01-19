Столкновения с полицией произошли 19 января возле здания Печерского районного суда Киева, где ожидается решение по мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, передает телеканал «Украина 24»

Порошенко обвинил Зеленского в преследовании по политическим причинам © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Это специальные печки, на которые ставятся казаны, заливается вода для горячего чая. Печка абсолютно закрыта. Мы предупреждали, что будем привозить чай, казаны с водой. Печка безопасна, закрыта и полностью контролируемая, что мы можем сделать с этими печками мы так и не поняли», — сказала одна из участниц митинга.,

В результате ситуацию удалось урегулировать.

Однако позже столкновения опять возобновились, силовики установили кордон и пытались оттеснить митингующих. Правоохранители пытались забрать у них бочки, которые использовались для инсталляции, а также палатки и печки для обогрева. Корреспондент телеканала «Прямой» заявила, что оператор телеканала пострадал во время потасовки в результате применения газа. После применения полицией газа несколько человек ушли с митинга, чтобы промыть глаза.

Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллионов долларов. Тогда же судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли на среду.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы.