Сторонники Порошенко попытались организовать у суда места обогрева и печки, чтобы готовить чай. Но полиция попросила убрать эти конструкции, произошла толкотня.
«Это специальные печки, на которые ставятся казаны, заливается вода для горячего чая. Печка абсолютно закрыта. Мы предупреждали, что будем привозить чай, казаны с водой. Печка безопасна, закрыта и полностью контролируемая, что мы можем сделать с этими печками мы так и не поняли», — сказала одна из участниц митинга.,
В результате ситуацию удалось урегулировать.
Однако позже столкновения опять возобновились, силовики установили кордон и пытались оттеснить митингующих. Правоохранители пытались забрать у них бочки, которые использовались для инсталляции, а также палатки и печки для обогрева. Корреспондент телеканала «Прямой» заявила, что оператор телеканала пострадал во время потасовки в результате применения газа. После применения полицией газа несколько человек ушли с митинга, чтобы промыть глаза.
Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллионов долларов. Тогда же судья Алексей Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли на среду.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы.