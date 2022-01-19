Посольство России в США в своем Facebook 19 января указало Вашингтону на необходимость призвать Украину следовать Минским договоренностям

«Пусть пеняет на себя»: Лавров пригрозил тем, кто осмелится разрушить Минские соглашения © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей», — говорится в материале.

Также в заявлении сказано, что у Москвы нет планов вторгаться на территории других государств, в то время как «практика перемещения войск на собственной земле» — суверенное дело России.

Кроме того, в посольстве РФ подчеркнули необходимость не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе.

Двумя днями ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину, при этом Вашингтон, по его словам, в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.