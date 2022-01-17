Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, передает 17 января РИА Новости

Госсекретарь Казахстана назвал беспорядки в стране гибридной террористической атакой © СС0, pixabay.com

По его словам, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им советовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму. Данный алгоритм, по словам Аблязова, существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.

При этом беспорядки, в ходе которых вооруженными людьми были атакованы административные здания и отделения полиции, разграблены банки и магазины, а также погибли 225 человек, включая 19 силовиков, по утверждению Аблязова, были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые, как заявил он, якобы носили мирный характер.

В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок.

Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.