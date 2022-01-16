Экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк назвал два действия, которые должен совершить президент Украины Владимир Зеленский, если хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Слова Вовка прозвучали в эфире телеканала «Наш»

Зеленский давно заявляет о желании встретиться с Путиным, однако перед этим выдвигает невыполнимые требования вроде передачи Крыма Украине и хочет, чтобы Россия, являющаяся наблюдателем во внутриукраинском конфликте в Донбассе, признала себя его участником.

«Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского. Первое — уволить Кулебу (главу МИД Украины — ред.). Второе — риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться», — напомнил Вовк.

По его словам, офис Зеленского обязан отправить переговорщиков к лидерам Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Однако после встречи Зеленскому нужно дезавуировать результаты этой встречи, назвав Пушилина и Пасечника недоговороспособными.

«Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые"», — заявил генерал.

Украина выпадает из мировых раскладов. Но Зеленский стремится к Путину через «трубу» © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

«У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности. Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести — давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте», — считает отставной генерал.