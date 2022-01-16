Зеленский давно заявляет о желании встретиться с Путиным, однако перед этим выдвигает невыполнимые требования вроде передачи Крыма Украине и хочет, чтобы Россия, являющаяся наблюдателем во внутриукраинском конфликте в Донбассе, признала себя его участником.
«Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского. Первое — уволить Кулебу (главу МИД Украины — ред.). Второе — риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: "Мы хотим встретиться», — напомнил Вовк.
По его словам, офис Зеленского обязан отправить переговорщиков к лидерам Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Однако после встречи Зеленскому нужно дезавуировать результаты этой встречи, назвав Пушилина и Пасечника недоговороспособными.
«Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые"», — заявил генерал.
После этого нужно позвонить Путину и заявить о наличии «справки о встрече» с представителями ДНР и ЛНР, и предлагать обсудить детали выполнения минских соглашений.
«У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности. Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести — давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте», — считает отставной генерал.