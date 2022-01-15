Заявлением о трехсторонних переговорах в формате Украина, Россия, США президент Владимир Зеленский поставил в неудобное положение американскую сторону. Об этом 14 января заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала Ukrlive

«Понятно, что Россия не согласится. И сейчас обращение Украины к США означает, что США придется Украине отказывать. То есть искать причины, почему скажут нет. Потому, что мало будет сказать, что Россия не согласна. Надо будет еще объяснять, почему США не смогли партнеров притащить за стол переговоров. Несмотря на праведность этого заявления, сегодня оно будет создавать только проблемы США», — заявил он. Сложный расклад. Чем завершились переговоры России и Запада по гарантиям безопасности © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

По его мнению, на заявление Украины США будут реагировать сдержанно негативно, хотя возможно и непублично.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогу всех последних переговоров на наивысшем уровне между Россией и США вышел с заявлением, что украинский лидер предложил трехсторонние переговоры со своим участием. Он отметил, что США якобы заинтересовались украинским предложением. Официальной реакции США пока не поступило. В Кремле заявили, что не знают о таком предложении.