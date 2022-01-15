Мэр Киева Виталий Кличко может победить на президентских выборах Украины, если окажется во втором туре с нынешним гарантом Владимиром Зеленским. Об этом 14 января заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала Ukrlive

«Думаю, что 20-30% «Европейской солидарности» он смог бы подобрать. Мы понимаем, что у Кличко нет высоких рейтингов, но у него есть одна особенность. Он хорошо узнаваем, как спортсмен и у него низкие антирейтинги. Я удивляюсь, почему… Но возможна схема, при которой Кличко может стать следующим президентом Украины. Так что осторожно», — заявил он.

По его словам, в случае если Кличко прошел бы во второй тур, он бы мог обойти Зеленского, у которого антирейтинги выше. «Активировать свой мозг». Удастся ли Кличко задавить Зеленского интеллектом © Instagram, vitaliyklitschko

Кроме того, Бортник сделал предположение, что антирейтинги Кличко низкие, потому что «не вся страна живет в Киеве».

Ранее Кличко раскритиковал прошедшие в Женеве и Брюсселе переговоры между представителями России, США и НАТО, посетовав на то, что обсуждение Украины проходит без участия страны.