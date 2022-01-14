Военные настроения в мире накаляются, все чаще в новостных лентах появляются слова «эскалация» и «война». Причем помимо украинской повестки на сцену вышло и противостояние РФ и НАТО. Отдельные эксперты утверждают, что столкновения не избежать, другие заверяют: большинство новостей и политических высказываний последних дней - не более, чем пугалки

Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом © REUTERS, Kevin Lamarque

В частности, публикацию с последним названием 14 января разместили на своих сайтах Avia.pro и TopNews. Причем сделали это со ссылкой на съемки очевидцев, якобы заставших переброску техники, а потом разместивших ролики в соцсетях.

На основе этих видео, журналисты сделали выводы о том, что западная группировка российских войск будет увеличена со ста тысяч до полумиллиона человек. И если на Украине в качестве причины военных перестановок исключительно видят желание РФ напасть на Киев, то, например, Avia.pro предполагает, что техника и люди стягиваются из-за высокого риска нападения НАТО.

«Судя по всему, российские войска будут развернуты на многочисленных военных полевых лагерях вдоль всей западной границы и, что более вероятно, даже на границе соседней Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией», — пишет портал.

Последние несколько месяцев многие мировые СМИ активно взбивали пену «российской агрессии», утверждая, что РФ готовится напасть на Украину со дня на день. В подтверждение публиковали снимки, якобы стянутой к российско-украинской границе военной техники.

Позже выяснилось, что усиление было на самом деле у границы с Белоруссией, однако западная и украинская риторика в отношении России не изменилась. В Москве оценили эту ситуацию как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных к РФ регионах.

Буквально несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.