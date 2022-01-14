По всей видимости, именно из-за этой «военной пены», активно сбитой за последнюю неделю, в СМИ появились сообщения типа: «Россия перебрасывает военную технику из Сибири и Дальнего Востока в Крым и к границам Украины» или «Россия начала массово перебрасывать танки, РСЗО, ПВО и военных на границу с НАТО».
В частности, публикацию с последним названием 14 января разместили на своих сайтах Avia.pro и TopNews. Причем сделали это со ссылкой на съемки очевидцев, якобы заставших переброску техники, а потом разместивших ролики в соцсетях.
На основе этих видео, журналисты сделали выводы о том, что западная группировка российских войск будет увеличена со ста тысяч до полумиллиона человек. И если на Украине в качестве причины военных перестановок исключительно видят желание РФ напасть на Киев, то, например, Avia.pro предполагает, что техника и люди стягиваются из-за высокого риска нападения НАТО.
«Судя по всему, российские войска будут развернуты на многочисленных военных полевых лагерях вдоль всей западной границы и, что более вероятно, даже на границе соседней Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией», — пишет портал.
Последние несколько месяцев многие мировые СМИ активно взбивали пену «российской агрессии», утверждая, что РФ готовится напасть на Украину со дня на день. В подтверждение публиковали снимки, якобы стянутой к российско-украинской границе военной техники.
Позже выяснилось, что усиление было на самом деле у границы с Белоруссией, однако западная и украинская риторика в отношении России не изменилась. В Москве оценили эту ситуацию как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных к РФ регионах.
Буквально несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.
В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.