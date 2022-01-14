Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие сутки Вашингтон озвучит прессе детали о «сценарии» России по Украине. Такое обещание он дал 13 января в ходе брифинга в Белом доме

По его словам, речь идет конкретно о том, что «Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения» на Украину.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал советник американского лидера.

Однако он оговорился, что степень уверенности в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.

Последние несколько месяцев многие мировые СМИ активно взбивали пену «российской агрессии», утверждая, что РФ готовится напасть на Украину со дня на день. В подтверждение публиковали снимки, якобы стянутой к российско-украинской границе военной техники.

Позже выяснилось, что усиление было на самом деле у границы с Белоруссией, однако западная и украинская риторика в отношении России не изменилась. В Москве оценили эту ситуацию как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных к РФ регионах.

Буквально несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.