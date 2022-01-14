Результатом событий в Казахстане будет являться консолидация власти и ресурсов в руках президента Токаева, считает Юнеман.
«Все крупные месторождения в этой стране контролируются либо Британией, либо США. Урановые месторождения — Россией, часть добычи угля — Китаем. До выступлений модель, когда на местах оставалась только малая часть прибыли, а все уходило добывающим компаниям, видимо, ушла в прошлое. Думаю, что Токаев будет её менять», — сказал эксперт.
До недавнего времени всем распоряжался клан Назарбаева, его родственники, друзья и доверенные лица. Но сейчас к рычагам перебираются люди Токаева, подчеркнул Юнеман.
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