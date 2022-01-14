Казахская "олигархическая автократия", при которой доходы от недр страны оседали в транснациональных корпорациях, вскоре будет изменена, уверен российский независимый политик Роман Юнеман. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Результатом событий в Казахстане будет являться консолидация власти и ресурсов в руках президента Токаева, считает Юнеман.

«Все крупные месторождения в этой стране контролируются либо Британией, либо США. Урановые месторождения — Россией, часть добычи угля — Китаем. До выступлений модель, когда на местах оставалась только малая часть прибыли, а все уходило добывающим компаниям, видимо, ушла в прошлое. Думаю, что Токаев будет её менять», — сказал эксперт. «Перевести войну в Казахстан». Украинские националисты мечтали о завоевательном походе за Волгу © today.org.ua

До недавнего времени всем распоряжался клан Назарбаева, его родственники, друзья и доверенные лица. Но сейчас к рычагам перебираются люди Токаева, подчеркнул Юнеман.

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