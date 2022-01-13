Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что требования США о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на ее же территории, неприемлемы. Об этом он сказал в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале 13 января

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — заявил Лавров.

Россия — США: принуждение к миру, старт процесса © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool

По словам главы МИД РФ, Россия «не будет уподобляться американцам, которые требуют от Москвы убрать войска с части своей суверенной территории и грозят в противном случае объявлением новых санкций».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США ждут объяснений со стороны России по поводу военных учений на границе с Украиной. По словам Прайса, для снижения напряженности и прогресса в переговорах России и США необходимо, чтобы российские военные «вернулись в казармы».

В течение последних месяцев страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.