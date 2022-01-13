Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью Интерфаксу 13 января

«Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена», — сказал Зась.

Он подчеркнул, что переброску свыше двух тысяч военнослужащих в Казахстан удалось организовать в рекордно короткие сроки — до двух суток. Миротворческие операции ОДКБ и НАТО. В чем кардинальное отличие двух военных блоков? © коллаж Украина.Ру

В четверг, 13 января, состоялось заседание министров обороны стран ОДКБ в видеоформате. Они заявили о преодолении террористической угрозы в Казахстане и подписали совместное решение о возвращении воинских контингентов в места постоянной дислокации.

Ранее в связи с массовыми беспорядками в Казахстане Токаев обратился за помощью к государствам-партнерам по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Задачей миротворцев была охрана государственных, военных и социально значимых объектов. В частности, российские военные совместно с казахскими отбили попытки нападения радикалов на воинские части с целью захвата оружия и боеприпасов.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что слаженная работа государств-членов ОДКБ дала возможность оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для нормализации обстановки.

10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.