«Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена», — сказал Зась.
Он подчеркнул, что переброску свыше двух тысяч военнослужащих в Казахстан удалось организовать в рекордно короткие сроки — до двух суток.
В четверг, 13 января, состоялось заседание министров обороны стран ОДКБ в видеоформате. Они заявили о преодолении террористической угрозы в Казахстане и подписали совместное решение о возвращении воинских контингентов в места постоянной дислокации.
Ранее в связи с массовыми беспорядками в Казахстане Токаев обратился за помощью к государствам-партнерам по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
Задачей миротворцев была охрана государственных, военных и социально значимых объектов. В частности, российские военные совместно с казахскими отбили попытки нападения радикалов на воинские части с целью захвата оружия и боеприпасов.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что слаженная работа государств-членов ОДКБ дала возможность оперативно отреагировать на ситуацию и принять меры для нормализации обстановки.
10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.