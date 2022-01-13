Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами - СМИ

Ранее, на фоне массовых беспорядков в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев сменил состав правительства. Новым госсекретарем республики он назначил Ерлана Карина.
«Он известен как куратор казахских неонацистов, и замечен в постоянных контактах с одним из лидером казахского (а изначально турецкого) «Бозкурта» — «серых волков» Аманом Мамбеталиевым», — сообщил в своем паблике Холмогоров.
При этом Аман Мамбеталиев известен неонацистскими взглядами — например, на фото он в компании людей с флагами туркестанского легиона вермахта и украинского «Правого сектора»*.
Холмогоров также выложил совместные фото Карина и Мамбеталиева, а также фото Мамбеталиева с послом Казахстана в Киеве Дарханом Калетаевым.
По его словам, Калетаев поддерживает тесные связи с украинскими праворадикалами и является создателем русофобской пропагандистской сети в Казахстане. Один из ее представителей — организатор языковых патрулей Куат Ахметов, который сбежал на Украину.
Ранее Токаев назначил главой Министерства информации Казахстана Аскара Умарова, который неоднократно отметился русофобскими высказываниями в сети.
* Деятельность организации запрещена в РФ