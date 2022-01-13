Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами - СМИ

Новый госсекретарь Казахстана Ерлан Карин известен как куратор казахских неонацистов и имеет отношение к покрывательству создателя русофобских языковых патрулей Куата Ахметова. Об этом сообщил 12 января российский публицист Егор Холмогоров в Telegram

Ранее, на фоне массовых беспорядков в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев сменил состав правительства. Новым госсекретарем республики он назначил Ерлана Карина. «Назарбаев улетел в тот же день». Кто станет бенефициаром казахстанского мятежа © REUTERS, Pavel Mikheyev

«Он известен как куратор казахских неонацистов, и замечен в постоянных контактах с одним из лидером казахского (а изначально турецкого) «Бозкурта» — «серых волков» Аманом Мамбеталиевым», — сообщил в своем паблике Холмогоров.

При этом Аман Мамбеталиев известен неонацистскими взглядами — например, на фото он в компании людей с флагами туркестанского легиона вермахта и украинского «Правого сектора»*.

Холмогоров также выложил совместные фото Карина и Мамбеталиева, а также фото Мамбеталиева с послом Казахстана в Киеве Дарханом Калетаевым.



По его словам, Калетаев поддерживает тесные связи с украинскими праворадикалами и является создателем русофобской пропагандистской сети в Казахстане. Один из ее представителей — организатор языковых патрулей Куат Ахметов, который сбежал на Украину.

Ранее Токаев назначил главой Министерства информации Казахстана Аскара Умарова, который неоднократно отметился русофобскими высказываниями в сети.

* Деятельность организации запрещена в РФ