«Порошенко по всей Украине дал клич всем депутатам всех уровней, депутат плюс пять человек прибыть в Киев. Плюс они создали достаточно большое количество ветеранских организаций. Знаю, что из Полтавы едет 150 человек, из Харькова более 100. Готовится такая массовка, щит охраны для Порошенко», — рассказал Мураев.
При этом украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся политически изолировать Порошенко, то возможность уличных бунтов будет подавлена за счет начала выполнения Минских соглашений.
Порошенко собирается вернуться на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.