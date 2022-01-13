Бывший президент Украины и депутат Рады Петр Порошенко, который собирается спустя месяц отсутствия вернуться на Украину, раздал депутатам задание собрать всю свою поддержку в Киеве, чтобы она выступила в день его прибытия с протестами. Об этом 12 января в эфире телеканала «Наш» заявил лидер политической силы «Наши» Евгений Мураев

«Всё на кон»: Золотарев объяснил, зачем Порошенко возвращается на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся политически изолировать Порошенко, то возможность уличных бунтов будет подавлена за счет начала выполнения Минских соглашений.

Порошенко собирается вернуться на Украину из своего зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Обвиняют Порошенко в госизмене, а ранее Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества бывшего президента.