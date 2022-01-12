В ближайшие 2 года на Украине произойдет смена правящих политических сил. Окажется ли в новом списке Верховной Рады ныне действующая пропрезидентская партия «Слуга народа», рассказал украинский астролог Влад Росс, его слова на днях опубликовал «Апостроф»

«Я уверен, что смена элит произойдет в 2023 году, потому что в годовом соляре, который включается в нашей стране 24 августа, как раз говорится о том, что будет смена элит. Возможны досрочные выборы в Верховную раду уже в октябре. Скорее всего, в следующем парламенте мы не увидим ни «зеленых», ни «Голос», вот все эти партии-однодневки, как я их называю», — утверждает Росс.

Над пропастью без ржи: астролог призвал украинцев готовиться к знаку войны © CC0, Pixabay Владимира Зеленского 50 на 50. Если удастся устоять у власти и остаться в живых в ближайший год, то у нынешнего лидера государства есть пусть не такое звездное, но устойчивое политическое будущее.

«Если он (Зеленский — ред.) не снимет главу ОП (Офиса президента — ред.) Андрея Ермака, то он его унесет за собой на дно. Будут еще обнародованы последние пленки по «вагнергейту», которые разоблачат то, что действительно был звонок в Минск Лукашенко, и был намек, что в его стране находятся некие ребята — «32 богатыря». Будет очень большой скандал и большие неприятности», — заявил Росс.

Астролог уверен, что последний гвоздь в крышку политического гроба Зеленского могут забить и сильные морозы, которые произойдут в начале января, а учитывая ресурсный коллапс в стране, ожидаемо приведут к «тарифному майдану».