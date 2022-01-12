Рар пояснил, что когда «СП-2» только начинал строиться, юридическая ситуация была одна, но теперь обстоятельства изменились: противникам проекта 2 года назад удалось пробить принятие Евросоюзом новой директивы. Речь о том, что теперь газопровод, проходящий через территориальные воды какой-либо из стран ЕС должен быть под присмотром местных.
«Одно дело, если газопровод проходит в международных водах, но если по территории, например, Германии, то на этом отрезке нужно создать немецкую фирму, которая бы следила за работой газопровода на этом участке. Вот на этом основании и хотят приостановить сертификацию. Так что, тут юридический вопрос. Он решаем. Проблем быть не должно», — ответил политолог.
Однако в то же время эксперт подчеркнул, что политическое измерение у сертификации «СП-2» все же есть.
Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.