На днях министр иностранных дел Германии, лидер Партии Зеленых Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» («СП-2») пока не соответствует требованиям ЕС, поэтому процесс его сертификации приостановлен. В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар прокомментировал это высказывание

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«Одно дело, если газопровод проходит в международных водах, но если по территории, например, Германии, то на этом отрезке нужно создать немецкую фирму, которая бы следила за работой газопровода на этом участке. Вот на этом основании и хотят приостановить сертификацию. Так что, тут юридический вопрос. Он решаем. Проблем быть не должно», — ответил политолог.

Однако в то же время эксперт подчеркнул, что политическое измерение у сертификации «СП-2» все же есть.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.