Противники Северного потока-2 - Прибалтика, Польша, США и Партия Зеленых - делают все для того, чтобы газопровод не был сертифицирован, но все же сегодня это больше юридический, чем политический вопрос, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, на днях министр иностранных дел Германии, лидер Партии Зеленых Анналена Бербок в интервью итальянской газете La Stampa заявила, что Северный поток-2 пока не соответствует требованиям ЕС, поэтому процесс его сертификации приостановлен. Насколько это серьезная проблема для начала работы этой газовой магистрали?

— Это проблема носит юридический характер, а не политический. Все нужные разрешения на строительство Северного потока-2 были получены. Оно закончено, но сам трубопровод еще не сертифицирован.

С ним всё в порядке, по дну Балтийского моря проложены трубы, которые соответствуют всем требованиям, при прокладке использовались все новейшие технологии и разработки. Если бы всего этого не было, то никакого разрешения на строительство получено бы не было.

- Тогда в чем загвоздка?

— В следующем. Когда Северный поток-2 только начинался строиться, то с юридической точки зрения была одна ситуация, а сейчас другая.

Не открою большой тайны, если скажу, что у Северного потока-2 есть враги, которые бы не хотели того, чтобы он начал работать: это страны Прибалтики, Польша, США, а внутри Германии Партия Зеленых. Вот они и ставят палки в колеса.

В общем, два года назад они смогли пробить принятие Евросоюзом новой директивы, согласно которой, если газопровод проходит через территориальные воды члена ЕС, то тут начинают действовать другие юридические обстоятельства. Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Одно дело, если газопровод проходит в международных водах, но если по территории, например, Германии, то на этом отрезке (его длина составляет примерно 20 км) нужно создать немецкую фирму, которая бы следила за работой газопровода на этом участке. Вот на этом основании и хотят приостановить сертификацию.

Но тут проблем быть не должно, так как спокойно можно создать нужную немецкую фирму, и она будет создана.

Так что, тут юридический вопрос. Он решаем. Проблем быть не должно.

- Значит, политического измерения у этого вопроса нет?

— Есть. Северный поток-2 — это ведь символ отношений между Германией и Россией, чего не хотят Польша, Прибалтика и Партия Зеленых.

Однако социал-демократы против того, чтобы оттягивать сертифицирование, так как Германия нуждается в больших объемах газа. Поэтому тема российского газа стала предметом борьбы внутри немецкого правительства.

Канцлеру Шольцу не нравится позиция зеленых. Он говорит: прежде всего, я решаю внешнеполитические вопросы. Но Бербок ему возражает, так как для нее и для ее избирателей Россия чуть ли не враг. К тому же глава немецкого МИДа стоит на проукраинских и на либеральных позициях.

Зеленые не хотят отступать. Если раньше пост министра иностранных дел мог быть закреплен за небольшой партией, то такой министр слушался канцлера. Сейчас же ситуация другая: зеленые считают, что у них есть право влиять на эти вопросы.

Так что проблема Северного потока-2 может стать серьезной проблемой, которая будет разрушать правящую коалицию.

Немецкая пресса аплодирует Бербок, поддерживает ее, но в то же время социологические опросы в Германии показывают, что 60% немцев выступают за хорошие отношения с Россией. Это вселяет оптимизм.