Хотя седьмой сезон сериала «Сваты» вошел в топ-7 лучших программ российского телевидения на новогодней неделе, скорее можно говорить о разочаровании фанатов сериала, отметил 11 января Telegram-канал издания «Украинские новости»

По данным рейтинга исследовательской компании Mediascope, премьера седьмого сезона «Сватов» заняла седьмую строчку в топе программ на российском телевидении на неделе с 27 декабря по 2 января. «Сваты» вернулись, а украинцы стали русскими. Скандальные итоги 2021 года в шоу-бизнесе © Instagram, svatiofffan

«"Сваты-7" проиграли даже Булгакову (имеется в виду фильм «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Булгакова. — Ред.) — советскому фильму 50-летней давности. Из 4 дней показа российских зрителей заинтересовала лишь премьера сериала 27 декабря. Другие дни показа не вошли в топ —100 лучших программ новогодней недели», — отмечается в сообщении.

В издании предположили, что такая статистика скорее свидетельствует о разочаровании телезрителей от завышенных ожиданий. Также авторы публикации напомнили, что студия «Квартал-95» продала «Сватов» на канал «Россия-1», несмотря на санкции СНБО Украины.

Ранее некоторые поклонники сериала «Сваты» отрицательно высказались о седьмом сезоне. Они разругали новые серии за обилие драматических моментов, плохую музыку и кумовство.

Несмотря на отрицательные моменты последнего сезона, «Сваты» стали самым популярным сериалом в России в 2021 году. Простая история сближения двух семей, городской и сельской, и их совместного воспитания своенравной девочки Жени одинаково покорила сердца зрителей и на Украине, и в России.