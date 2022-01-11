В декабре 2021 года власти США тайно одобрили предоставление Украине дополнительной военной помощи на 200 млн долларов, сообщил 11 января телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве

Корреспонденты CNN сообщают, что о выделении военной помощи Украине рассказали четыре источника в администрации США.

«Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря», — уточнила журналист канала Кайли Этвуд в Twitter.

Кулеба раскритиковал вето ФРГ на покупку оружия у НАТО © REUTERS, Ints Kalnins

Всего с 2014 года США оказали Киеву военной помощи на 2,5 млрд долларов. В новом оборонном бюджете США на военную помощь Украине зарезервировано 300 млн долларов.

В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.