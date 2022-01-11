Корреспонденты CNN сообщают, что о выделении военной помощи Украине рассказали четыре источника в администрации США.
«Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря», — уточнила журналист канала Кайли Этвуд в Twitter.
По данным источников, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.
Всего с 2014 года США оказали Киеву военной помощи на 2,5 млрд долларов. В новом оборонном бюджете США на военную помощь Украине зарезервировано 300 млн долларов.
В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.
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