Представители книги рекордов Украины зафиксировали самое массовое исполнение народной рождественской колядки, передает 10 января Telegram-канал Украина.ру

Рекордную колядку исполнили в селе Подгорье Ивано-Франковской области. Была выбрана колядка «Новая радость стала».

Вершины идиотизма. «Книга рекордов Украины» как диагноз © ifeistravel.com.ua

Ранее, в 2018 году, аналогичный рекорд установили в Дрогобыче. Однако тогда колядку спели лишь 828 человек.

«Наш ответ на "российскую оккупацию Казахстана"», — комментирует Telegram-канал.

Ранее на Украине также пытались установить необычные рекорды разнообразными способами. В частности, в погоне за рекордом в стране собрали трехметровую ёлку из тысячи монет, испекли кекс-гигант, развернули флаг Украины площадью почти 3 тыс. квадратных метров и создали карту страны из колбасы.

Также в Киевской области планируется установить самый большой в мире памятник коту.