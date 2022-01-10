Рекордную колядку исполнили в селе Подгорье Ивано-Франковской области. Была выбрана колядка «Новая радость стала».
Перед ее исполнением 4 471 участник зарегистрировались в специальных кассах.
Ранее, в 2018 году, аналогичный рекорд установили в Дрогобыче. Однако тогда колядку спели лишь 828 человек.
«Наш ответ на "российскую оккупацию Казахстана"», — комментирует Telegram-канал.
Ранее на Украине также пытались установить необычные рекорды разнообразными способами. В частности, в погоне за рекордом в стране собрали трехметровую ёлку из тысячи монет, испекли кекс-гигант, развернули флаг Украины площадью почти 3 тыс. квадратных метров и создали карту страны из колбасы.
Также в Киевской области планируется установить самый большой в мире памятник коту.
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