За российского блогера Даню Милохина, которого в воскресенье, 9 января, не пустили на Украину, вступились его фанаты, причем в том числе и украинские. Соответствующие комментарии продолжают появляться в социальных сетях знаменитости

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«Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили… Я враг», — пояснил он, правда не уточнив, что именно стало причиной запрета на въезд.

«Они пока еще не понимают, кого упустили»; «Была бы наша воля, мы бы тебя впустили»; «Украина, зря ты разозлила Даню»; «Ты нам не враг!» — отреагировали поклонники блогера.

Также блогер выложил свои «популярные места», где сразу после России значатся Украина, Казахстан, Белоруссия и Таиланд.

На Украине пока тоже не прокомментировали ситуацию с Милохиным, однако пользователи сразу предположили, что юная звезда — очередная жертва черного списка Киева.

Соответствующий перечень российский знаменитостей на Украине составляют уже несколько лет, запрещая деятелям культуры въезд в страну сроком на 3 года за поддержку возвращения Крыма в состав РФ или любые высказывания, которые не нравятся украинскому руководству.

Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 20-летнего блогера более 16 миллионов подписчиков. По словам самого Милохина, его ежемесячный заработок составляет примерно 2 миллиона рублей.

При этом большую часть детства блогер воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.