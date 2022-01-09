«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — объяснил он.
Об информационной войне против России министр обороны заявлял еще в 2016 году. По его словам, тогда США и НАТО не оставляли попыток навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы.
В августе прошлого года он же рассказал, что в столицах Польши, Латвии и Эстонии существуют «центры стратегии пропаганды». Там создается «информационное оружие» для распространения в России.