Министр обороны России Сергей Шойгу 9 января в эфире телеканала «Звезда» заявил, что сейчас Россия участвует в большой «информационной войне» на разных фронтах

Золотарев уточнил, о какой информационной войне с Россией говорил Зеленский © president.gov.ua объяснил он.

Об информационной войне против России министр обороны заявлял еще в 2016 году. По его словам, тогда США и НАТО не оставляли попыток навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы.

В августе прошлого года он же рассказал, что в столицах Польши, Латвии и Эстонии существуют «центры стратегии пропаганды». Там создается «информационное оружие» для распространения в России.