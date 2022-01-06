Попытка штурма здания полиции Алма-Ате была предпринята в ночь на четверг в Казахстане, десятки нападавших ликвидированы. Об этом 6 января сообщает пресс-служба ведомства

Казахстан прекратил транзит угля на Украину - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Также сообщалось, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики, никакого оцепления они не оставили.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате протесты переросли в столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Позднее президент Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы. Они будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.