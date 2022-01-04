Россия не участвует в гонке вооружений. Россия развивает собственные вооруженные силы согласно плану перевооружений. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.

Эксперт уточнил, что Россия не останавливается на тех комплексах, которые поступают в войска, продолжает их совершенствовать и производить новые.

«Мы сделали несколько комплексов с технологией управляемого гиперзвука. Сейчас заканчивает разработка комплексов, которыми будут оснащаться другие носители. Номенклатура расширяется. Комплексы будут устанавливаться на авиацию, на наземные пусковые установки, не говоря уже про морские. Есть еще разработки, связанные с лазерным оружием. «Пересвет» — это только начало. Есть и другие установки», — указал Леонков.

Россия понимает, что единственное, что позволяет ей сдерживать противников на границе — опережающие развитие наших вооруженных сил, она не дает противникам повода подумать о том, как бы начать войну, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.