Марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошел в Киеве 1 января, в нем приняли участие около тысячи человек.
«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 2021 году», — говорится в публикации.
Деятельность ОУН с 1940 года курировалась немецкой разведкой. В 1941-1942 годах боевики ОУН участвовали в карательных акциях против партизан и мирных жителей.
Боевое крыло ОУН, Украинская повстанческая армия (УПА*) в 1943 году устроила «Волынскую резню». В ходе этого преступления украинские националисты уничтожили по разным данным от 50 тысяч до 150 тыс. поляков, включая тысячи детей.
Также уничтожались евреи, русские и даже украинцы, из числа сочувствовавших полякам.
Объявление бойцов ОУН-УПА «борцами за независимость Украины» вызвало резкое осуждение в России, Польше и Израиле.
* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций. Деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО, УПА, «Тризуба им. Степана Бандеры» и «Братства» запрещена в России.