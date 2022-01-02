Посольство Израиля на Украине осудило проведение факельного марша в Киеве в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН), идейного вождя современных украинских неонацистов Степана Бандеры. Соответствующее заявление дипломаты опубликовали в Twitter

Марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры прошел в Киеве 1 января, в нем приняли участие около тысячи человек.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 2021 году», — говорится в публикации.

Пять сталинских ударов по бандеровцам © cont.ws/@dimanvр

Боевое крыло ОУН, Украинская повстанческая армия (УПА*) в 1943 году устроила «Волынскую резню». В ходе этого преступления украинские националисты уничтожили по разным данным от 50 тысяч до 150 тыс. поляков, включая тысячи детей.

Также уничтожались евреи, русские и даже украинцы, из числа сочувствовавших полякам.

Объявление бойцов ОУН-УПА «борцами за независимость Украины» вызвало резкое осуждение в России, Польше и Израиле.

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций. Деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО, УПА, «Тризуба им. Степана Бандеры» и «Братства» запрещена в России.