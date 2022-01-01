Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет защищать себя от якобы ведущейся российской агрессии, даже если Запад договорится с Москвой. Об этом глава дипломатического написал в Twitter

«Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее», – написал он.

В конце декабря Кулеба счел принятие предложений Москвы по гарантиям безопасности, в частности, отказ от идеи расширения НАТО на восток, унижением США и всего Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».