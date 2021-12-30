Энергетическая капитуляция Украины перед Россией неизбежна - Волошин
Энергетическая капитуляция Украины перед Россией неизбежна - Волошин
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По ее словам, причиной всех бед Киева является уничтожение национальных интересов государства западными кураторами во имя собственных целей и задач.

«Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», — заявила она.

Захарова отметила, что Россия является надежным энергетическим поставщиком на европейском и мировом рынке.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что энергетический кризис в стране провоцируют власти.