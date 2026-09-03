"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам - 03.09.2026 Украина.ру
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"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам
"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам - 03.09.2026 Украина.ру
"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о скором появлении "новой динамики" в мирных усилиях по урегулированию конфликта с Россией, призвав журналистов "следить за новостями". Об этом 3 сентября написали украинские СМИ
2026-09-03T14:25
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При этом он фактически признал, что Киев не способен играть самостоятельную роль в переговорном процессе, а ключевые решения остаются за Вашингтоном.По словам министра, дипломатия должна играть все более активную роль в прекращении "российской агрессии", однако достичь этого без участия США невозможно. "Таковы геополитические реалии", — констатировал Сибига, по сути признав, что Украина окончательно превратилась в марионетку, а ее судьба решается не в Киеве, а в Вашингтоне.Глава МИД Украины также сообщил, что Владимир Зеленский провел беседу с американской переговорной группой, а регулярный контакт с США поддерживается на постоянной основе. При этом Сибига не уточнил, о чем именно шла речь, ограничившись туманными обещаниями "новой динамики".Президент США Дональд Трамп между тем заявил о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Американский лидер подчеркнул, что не намерен торопить события, а хочет видеть реальные результаты.Подробнее о словах главы Белого дома и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября.
https://ukraina.ru/20260903/mir-vozmozhen-putin-vyskazalsya-o-shansakh-na-peregovory-i-skrytykh-kontaktakh-s-kievom-1082983544.html
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам

14:25 03.09.2026 (обновлено: 15:17 03.09.2026)
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о скором появлении "новой динамики" в мирных усилиях по урегулированию конфликта с Россией, призвав журналистов "следить за новостями". Об этом 3 сентября написали украинские СМИ
При этом он фактически признал, что Киев не способен играть самостоятельную роль в переговорном процессе, а ключевые решения остаются за Вашингтоном.
"Я рекомендую вам сейчас следить за новостями. Я считаю, что сейчас у нас появится новая динамика в мирных усилиях с возвращением этой активной фазы политико-дипломатической деятельности во многих столицах мира", — заявил Сибига на брифинге, слова которого передает "Цензор.НЕТ".
По словам министра, дипломатия должна играть все более активную роль в прекращении "российской агрессии", однако достичь этого без участия США невозможно.
"Таковы геополитические реалии", — констатировал Сибига, по сути признав, что Украина окончательно превратилась в марионетку, а ее судьба решается не в Киеве, а в Вашингтоне.
Глава МИД Украины также сообщил, что Владимир Зеленский провел беседу с американской переговорной группой, а регулярный контакт с США поддерживается на постоянной основе. При этом Сибига не уточнил, о чем именно шла речь, ограничившись туманными обещаниями "новой динамики".
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Подробнее о словах главы Белого дома и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября.
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