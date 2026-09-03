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"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам

"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам - 03.09.2026 Украина.ру

"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о скором появлении "новой динамики" в мирных усилиях по урегулированию конфликта с Россией, призвав журналистов "следить за новостями". Об этом 3 сентября написали украинские СМИ

2026-09-03T14:25

2026-09-03T14:25

2026-09-03T15:17

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При этом он фактически признал, что Киев не способен играть самостоятельную роль в переговорном процессе, а ключевые решения остаются за Вашингтоном.По словам министра, дипломатия должна играть все более активную роль в прекращении "российской агрессии", однако достичь этого без участия США невозможно. "Таковы геополитические реалии", — констатировал Сибига, по сути признав, что Украина окончательно превратилась в марионетку, а ее судьба решается не в Киеве, а в Вашингтоне.Глава МИД Украины также сообщил, что Владимир Зеленский провел беседу с американской переговорной группой, а регулярный контакт с США поддерживается на постоянной основе. При этом Сибига не уточнил, о чем именно шла речь, ограничившись туманными обещаниями "новой динамики".Президент США Дональд Трамп между тем заявил о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Американский лидер подчеркнул, что не намерен торопить события, а хочет видеть реальные результаты.Подробнее о словах главы Белого дома и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября.

https://ukraina.ru/20260903/mir-vozmozhen-putin-vyskazalsya-o-shansakh-na-peregovory-i-skrytykh-kontaktakh-s-kievom-1082983544.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин