https://ukraina.ru/20260903/zakhvat-rossiyskogo-nauchnogo-sudna-zapad-otkryvaet-front-v-arktike-1082986930.html

Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике

Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике - 03.09.2026 Украина.ру

Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике

Норвегия незаконно захватила российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", которое находилось на территории арктического архипелага Шпицберген, в портовой зоне поселка Баренцбург

2026-09-03T14:16

2026-09-03T14:16

2026-09-03T14:16

эксклюзив

россия

норвегия

нафтогаз

нато

ес

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Как сообщается на сайте губернатора Шпицбергена, норвежские власти наложили на судно юридический арест. Эти действия были предприняты по требованию украинской компании "Нафтогаз", которая безуспешно пытается взыскать с Российской Федерации 4,22 миллиарда долларов – в надежде получить компенсацию за свои бывшие активы в Крыму, утраченные в 2014 году."Профессор Молчанов" выполнял прямые грузопассажирские рейсы из Мурманска на Шпицберген – в интересах российской компании "Арктикуголь". Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии – однако Россия сохраняет на нем свое полноценное экономическое присутствие, а в Баренцбурге действует генеральное консульство РФ.Россияне находятся на Шпицбергене на основании особого международного договора, который был подписан в 1920 году в Париже и предоставляет его участникам право на разработку природных ресурсов отдаленных северных островов. И эта ситуация давно вызывает раздражение у Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и НАТО, которые напрямую заинтересованы в провокационных действиях против российского судна.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что арест "Профессора Молчанова" нарушает нормы международного права, пообещав оспорить его в судебном порядке – поскольку это судно относится к государственному некоммерческому имуществу и обладает иммунитетом, защищающим его от посягательства со стороны "Нафтогаза".Министерство иностранных дел России сообщило о том, что действия Осло получат в Москве соответствующую дипломатическую реакцию. А член Государственной Думы Виктор Соболев предостерег норвежцев от нарушения Шпицбергенского трактата – напоминая о сложной и запутанной истории арктических островов.Возможно, он намекал на то, что российские мореходы-поморы открыли эти земли еще в XVI веке – когда будущий Шпицберген был известен в Архангельске и на Кольском полуострове под названием Грумант. Причем известное письмо датского короля Фредерика II, написанное 450 лет назад – в 1576 году, – подтверждает, что русский кормчий Павел Никитич плавал на арктические острова каждый год и даже предлагал перевезти туда за плату датских купцов.Российское присутствие на Шпицбергене всегда оставалось сугубо мирным, основываясь на строгом соблюдении международных трактатов. Советские, а затем российские шахтеры добывали на архипелаге каменный уголь. А российские ученые проводят в Баренцбурге большую исследовательскую работу, направленную на то, чтобы спрогнозировать динамику глобального потепления в акватории Северного Ледовитого океана.На Западе пытаются пересмотреть общепризнанный статус Шпицбергена, чтобы выдавить оттуда россиян и разместить на архипелаге свои военные базы, непосредственно угрожающие российскому Мурманску.Сейчас Норвегия не может держать на архипелаге свои войска и приглашать туда войска других членов НАТО – поскольку заключенный в Париже договор утвердил демилитаризованный статус Шпицбергена. Однако евроатлантические ястребы надеются изменить эту ситуацию за счет эскалации в отношениях с Россией. И незаконный арест "Профессора Молчанова" полностью вписывается в логику этой конфронтационной стратегии.Враждебные действия Запада направлены на то, чтобы открыть на севере очередной фронт в глобальном геополитическом конфликте. При этом европейские издания постоянно запугивают читателей страшилками о вымышленной "русской угрозе", утверждая, что Москва собирается взять арктический архипелаг под свой военный контроль.Истерия вокруг Шпицбергена нагнеталась в Европе все последнее время, приобретая характер настоящей информационной атаки.Норвежская газета Dagbladet писала о том, что россияне собираются ввести на острова войска под предлогом защиты шахт в Баренцбурге. Датская Jyllands-Posten сообщала, что Россия вот-вот нападет на Норвегию, чтобы потом напасть на Гренландию. Британская газета Daily Star утверждала, что Москва засылает со стороны Шпицбергена китов, специально обученных шпионить за британскими кораблями. А немецкое издание Bild опубликовало несколько сценариев "российского нападения на Европу" – намекая, что оно может начаться именно с Баренцбурга."Русские остаются вторым по численности контингентом на архипелаге после норвежцев. Москва часто представляет колонию как российскую территорию, а архипелаг как спорную границу, жизненно важную для России", – рассказывает своим читателям французский журнал Le Point, который тоже подключился к кампании по "защите норвежского суверенитета над Шпицбергеном".Российская сторона взвешенно отвечает на провокационные заявления западных медиа, сохраняя и развивая свое законное присутствие на полярном архипелаге.Русское географическое общество объявило вчера о задачах научной экспедиции "Русский Шпицберген". Ее участники займутся созданием атласа историко-культурного наследия России в Арктике, где будут отмечены исторические объекты, построенные начиная с XVII века – поморские становища, советские шахтерские поселки и стационарные зимовья полярных исследователей."До сих пор полной инвентаризации российского наследия на Шпицбергене не было. В ходе экспедиции впервые на одной карте будут собраны все исторические пласты российского присутствия – от поморского становища Трюггхамна до законсервированного советского шахтерского поселка Пирамида", – рассказал об этом научный руководитель проекта, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Павел Филин.Экипаж "Профессора Молчанова" находится сейчас в безопасности. Норвегия не может осуществить полноценный силовой захват российского судна, поскольку не имеет права держать на архипелаге свои войска. А международный суд, скорее всего, встанет на сторону России, отменив незаконный арест научно-исследовательского судна.Однако никто не сомневается, что Запад может устроить на Шпицбергене новые провокации – в рамках общей линии на эскалацию в противостоянии с россиянами.

https://ukraina.ru/20260228/norvegiya--storonnik-davleniya-na-rossiyu-i-chlen-nato-doronin-pro-militarizatsiyu-shpitsbergena-1076167488.html

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эксклюзив, россия, норвегия, нафтогаз, нато, ес