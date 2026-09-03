Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике - 03.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260903/zakhvat-rossiyskogo-nauchnogo-sudna-zapad-otkryvaet-front-v-arktike-1082986930.html
Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике
Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике - 03.09.2026 Украина.ру
Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике
Норвегия незаконно захватила российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", которое находилось на территории арктического архипелага Шпицберген, в портовой зоне поселка Баренцбург
2026-09-03T14:16
2026-09-03T14:16
эксклюзив
россия
норвегия
нафтогаз
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/03/1082980064_0:157:1200:832_1920x0_80_0_0_a22aae3d79879d56ba944ab539228c75.jpg
Как сообщается на сайте губернатора Шпицбергена, норвежские власти наложили на судно юридический арест. Эти действия были предприняты по требованию украинской компании "Нафтогаз", которая безуспешно пытается взыскать с Российской Федерации 4,22 миллиарда долларов – в надежде получить компенсацию за свои бывшие активы в Крыму, утраченные в 2014 году."Профессор Молчанов" выполнял прямые грузопассажирские рейсы из Мурманска на Шпицберген – в интересах российской компании "Арктикуголь". Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии – однако Россия сохраняет на нем свое полноценное экономическое присутствие, а в Баренцбурге действует генеральное консульство РФ.Россияне находятся на Шпицбергене на основании особого международного договора, который был подписан в 1920 году в Париже и предоставляет его участникам право на разработку природных ресурсов отдаленных северных островов. И эта ситуация давно вызывает раздражение у Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и НАТО, которые напрямую заинтересованы в провокационных действиях против российского судна.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что арест "Профессора Молчанова" нарушает нормы международного права, пообещав оспорить его в судебном порядке – поскольку это судно относится к государственному некоммерческому имуществу и обладает иммунитетом, защищающим его от посягательства со стороны "Нафтогаза".Министерство иностранных дел России сообщило о том, что действия Осло получат в Москве соответствующую дипломатическую реакцию. А член Государственной Думы Виктор Соболев предостерег норвежцев от нарушения Шпицбергенского трактата – напоминая о сложной и запутанной истории арктических островов.Возможно, он намекал на то, что российские мореходы-поморы открыли эти земли еще в XVI веке – когда будущий Шпицберген был известен в Архангельске и на Кольском полуострове под названием Грумант. Причем известное письмо датского короля Фредерика II, написанное 450 лет назад – в 1576 году, – подтверждает, что русский кормчий Павел Никитич плавал на арктические острова каждый год и даже предлагал перевезти туда за плату датских купцов.Российское присутствие на Шпицбергене всегда оставалось сугубо мирным, основываясь на строгом соблюдении международных трактатов. Советские, а затем российские шахтеры добывали на архипелаге каменный уголь. А российские ученые проводят в Баренцбурге большую исследовательскую работу, направленную на то, чтобы спрогнозировать динамику глобального потепления в акватории Северного Ледовитого океана.На Западе пытаются пересмотреть общепризнанный статус Шпицбергена, чтобы выдавить оттуда россиян и разместить на архипелаге свои военные базы, непосредственно угрожающие российскому Мурманску.Сейчас Норвегия не может держать на архипелаге свои войска и приглашать туда войска других членов НАТО – поскольку заключенный в Париже договор утвердил демилитаризованный статус Шпицбергена. Однако евроатлантические ястребы надеются изменить эту ситуацию за счет эскалации в отношениях с Россией. И незаконный арест "Профессора Молчанова" полностью вписывается в логику этой конфронтационной стратегии.Враждебные действия Запада направлены на то, чтобы открыть на севере очередной фронт в глобальном геополитическом конфликте. При этом европейские издания постоянно запугивают читателей страшилками о вымышленной "русской угрозе", утверждая, что Москва собирается взять арктический архипелаг под свой военный контроль.Истерия вокруг Шпицбергена нагнеталась в Европе все последнее время, приобретая характер настоящей информационной атаки.Норвежская газета Dagbladet писала о том, что россияне собираются ввести на острова войска под предлогом защиты шахт в Баренцбурге. Датская Jyllands-Posten сообщала, что Россия вот-вот нападет на Норвегию, чтобы потом напасть на Гренландию. Британская газета Daily Star утверждала, что Москва засылает со стороны Шпицбергена китов, специально обученных шпионить за британскими кораблями. А немецкое издание Bild опубликовало несколько сценариев "российского нападения на Европу" – намекая, что оно может начаться именно с Баренцбурга."Русские остаются вторым по численности контингентом на архипелаге после норвежцев. Москва часто представляет колонию как российскую территорию, а архипелаг как спорную границу, жизненно важную для России", – рассказывает своим читателям французский журнал Le Point, который тоже подключился к кампании по "защите норвежского суверенитета над Шпицбергеном".Российская сторона взвешенно отвечает на провокационные заявления западных медиа, сохраняя и развивая свое законное присутствие на полярном архипелаге.Русское географическое общество объявило вчера о задачах научной экспедиции "Русский Шпицберген". Ее участники займутся созданием атласа историко-культурного наследия России в Арктике, где будут отмечены исторические объекты, построенные начиная с XVII века – поморские становища, советские шахтерские поселки и стационарные зимовья полярных исследователей."До сих пор полной инвентаризации российского наследия на Шпицбергене не было. В ходе экспедиции впервые на одной карте будут собраны все исторические пласты российского присутствия – от поморского становища Трюггхамна до законсервированного советского шахтерского поселка Пирамида", – рассказал об этом научный руководитель проекта, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Павел Филин.Экипаж "Профессора Молчанова" находится сейчас в безопасности. Норвегия не может осуществить полноценный силовой захват российского судна, поскольку не имеет права держать на архипелаге свои войска. А международный суд, скорее всего, встанет на сторону России, отменив незаконный арест научно-исследовательского судна.Однако никто не сомневается, что Запад может устроить на Шпицбергене новые провокации – в рамках общей линии на эскалацию в противостоянии с россиянами.
https://ukraina.ru/20260228/norvegiya--storonnik-davleniya-na-rossiyu-i-chlen-nato-doronin-pro-militarizatsiyu-shpitsbergena-1076167488.html
россия
норвегия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/03/1082980064_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1e520a64b2c883f390e9493037ced186.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, норвегия, нафтогаз, нато, ес
Эксклюзив, Россия, Норвегия, Нафтогаз, НАТО, ЕС

Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике

14:16 03.09.2026
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Архангельского УГМСНаучно-исследовательское судно "Профессор Молчанов"
Научно-исследовательское судно Профессор Молчанов - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Архангельского УГМС
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Норвегия незаконно захватила российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", которое находилось на территории арктического архипелага Шпицберген, в портовой зоне поселка Баренцбург
Как сообщается на сайте губернатора Шпицбергена, норвежские власти наложили на судно юридический арест. Эти действия были предприняты по требованию украинской компании "Нафтогаз", которая безуспешно пытается взыскать с Российской Федерации 4,22 миллиарда долларов – в надежде получить компенсацию за свои бывшие активы в Крыму, утраченные в 2014 году.
"Профессор Молчанов" выполнял прямые грузопассажирские рейсы из Мурманска на Шпицберген – в интересах российской компании "Арктикуголь". Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии – однако Россия сохраняет на нем свое полноценное экономическое присутствие, а в Баренцбурге действует генеральное консульство РФ.
Россияне находятся на Шпицбергене на основании особого международного договора, который был подписан в 1920 году в Париже и предоставляет его участникам право на разработку природных ресурсов отдаленных северных островов. И эта ситуация давно вызывает раздражение у Соединенных Штатов Америки, Евросоюза и НАТО, которые напрямую заинтересованы в провокационных действиях против российского судна.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что арест "Профессора Молчанова" нарушает нормы международного права, пообещав оспорить его в судебном порядке – поскольку это судно относится к государственному некоммерческому имуществу и обладает иммунитетом, защищающим его от посягательства со стороны "Нафтогаза".
Министерство иностранных дел России сообщило о том, что действия Осло получат в Москве соответствующую дипломатическую реакцию. А член Государственной Думы Виктор Соболев предостерег норвежцев от нарушения Шпицбергенского трактата – напоминая о сложной и запутанной истории арктических островов.
"Шпицберген – это спорный архипелаг. Мы делились с Норвегией, но там есть шахты наши угольные еще советские. Это, в принципе, наш архипелаг", – заявил российский парламентарий.
Возможно, он намекал на то, что российские мореходы-поморы открыли эти земли еще в XVI веке – когда будущий Шпицберген был известен в Архангельске и на Кольском полуострове под названием Грумант. Причем известное письмо датского короля Фредерика II, написанное 450 лет назад – в 1576 году, – подтверждает, что русский кормчий Павел Никитич плавал на арктические острова каждый год и даже предлагал перевезти туда за плату датских купцов.
Российское присутствие на Шпицбергене всегда оставалось сугубо мирным, основываясь на строгом соблюдении международных трактатов. Советские, а затем российские шахтеры добывали на архипелаге каменный уголь. А российские ученые проводят в Баренцбурге большую исследовательскую работу, направленную на то, чтобы спрогнозировать динамику глобального потепления в акватории Северного Ледовитого океана.
На Западе пытаются пересмотреть общепризнанный статус Шпицбергена, чтобы выдавить оттуда россиян и разместить на архипелаге свои военные базы, непосредственно угрожающие российскому Мурманску.
Сейчас Норвегия не может держать на архипелаге свои войска и приглашать туда войска других членов НАТО – поскольку заключенный в Париже договор утвердил демилитаризованный статус Шпицбергена. Однако евроатлантические ястребы надеются изменить эту ситуацию за счет эскалации в отношениях с Россией. И незаконный арест "Профессора Молчанова" полностью вписывается в логику этой конфронтационной стратегии.
- РИА Новости, 1920, 28.02.2026
28 февраля, 04:30
"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию ШпицбергенаШпицбергенский трактат 1920 года запрещает создание военных баз на архипелаге, но Норвегия пытается обойти этот запрет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Враждебные действия Запада направлены на то, чтобы открыть на севере очередной фронт в глобальном геополитическом конфликте. При этом европейские издания постоянно запугивают читателей страшилками о вымышленной "русской угрозе", утверждая, что Москва собирается взять арктический архипелаг под свой военный контроль.
Истерия вокруг Шпицбергена нагнеталась в Европе все последнее время, приобретая характер настоящей информационной атаки.
Норвежская газета Dagbladet писала о том, что россияне собираются ввести на острова войска под предлогом защиты шахт в Баренцбурге. Датская Jyllands-Posten сообщала, что Россия вот-вот нападет на Норвегию, чтобы потом напасть на Гренландию. Британская газета Daily Star утверждала, что Москва засылает со стороны Шпицбергена китов, специально обученных шпионить за британскими кораблями. А немецкое издание Bild опубликовало несколько сценариев "российского нападения на Европу" – намекая, что оно может начаться именно с Баренцбурга.
"Русские остаются вторым по численности контингентом на архипелаге после норвежцев. Москва часто представляет колонию как российскую территорию, а архипелаг как спорную границу, жизненно важную для России", – рассказывает своим читателям французский журнал Le Point, который тоже подключился к кампании по "защите норвежского суверенитета над Шпицбергеном".
Российская сторона взвешенно отвечает на провокационные заявления западных медиа, сохраняя и развивая свое законное присутствие на полярном архипелаге.
Русское географическое общество объявило вчера о задачах научной экспедиции "Русский Шпицберген". Ее участники займутся созданием атласа историко-культурного наследия России в Арктике, где будут отмечены исторические объекты, построенные начиная с XVII века – поморские становища, советские шахтерские поселки и стационарные зимовья полярных исследователей.
"До сих пор полной инвентаризации российского наследия на Шпицбергене не было. В ходе экспедиции впервые на одной карте будут собраны все исторические пласты российского присутствия – от поморского становища Трюггхамна до законсервированного советского шахтерского поселка Пирамида", – рассказал об этом научный руководитель проекта, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Павел Филин.
Экипаж "Профессора Молчанова" находится сейчас в безопасности. Норвегия не может осуществить полноценный силовой захват российского судна, поскольку не имеет права держать на архипелаге свои войска. А международный суд, скорее всего, встанет на сторону России, отменив незаконный арест научно-исследовательского судна.
Однако никто не сомневается, что Запад может устроить на Шпицбергене новые провокации – в рамках общей линии на эскалацию в противостоянии с россиянами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияНорвегияНафтогазНАТОЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:30Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине
15:21Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке
15:19Стреляли и попали в государство: "силовые" пауки в банке приближают конец украинского неонацизма
15:06"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда
14:4812 тысяч за русское слово: на Украине запустили языковые репрессии
14:25"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам
14:16Захват российского научного судна. Запад открывает фронт в Арктике
14:12Молодёжный парламент ДНР, об армии юга России в Одессе. 3 сентября 2026 года, утренний эфир
14:06Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР
14:03Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге
13:04Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине
12:40"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации
12:33Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному
11:57Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
11:35Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука
11:20Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом
10:43"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны
10:12Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка
09:59ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
09:43США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад
Лента новостейМолния