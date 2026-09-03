https://ukraina.ru/20260903/terakty-radi-mira-udarami-po-wildberries-vsu-vynuzhdayut-rossiyu-k-obratnomu-1082984791.html
Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному
Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному - 03.09.2026 Украина.ру
Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному
Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по... Украина.ру, 03.09.2026
2026-09-03T12:33
2026-09-03T12:33
2026-09-03T12:33
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
удар
видео
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Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по мнению Зеленского, включены в работу военной машины. Атакуя их, украинская армия не способствует эскалации обстановки, а напротив, принуждает Россию к миру.Поразительно, с какой уверенностью убеждает нас во всём этом украинская и западная пресса.Расписываясь в причастности к террористическим атакам, Киев смеет давать надежду гражданам своей же страны на то, что это сработает. Не сработает. В новом выпуске "Щит и фейк" разберём почему.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, удар, видео, видео
Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, УДАР, Видео
Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по мнению Зеленского, включены в работу военной машины. Атакуя их, украинская армия не способствует эскалации обстановки, а напротив, принуждает Россию к миру.
Поразительно, с какой уверенностью убеждает нас во всём этом украинская и западная пресса.
Расписываясь в причастности к террористическим атакам, Киев смеет давать надежду гражданам своей же страны на то, что это сработает. Не сработает. В новом выпуске "Щит и фейк" разберём почему.