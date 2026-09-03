Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному - 03.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260903/terakty-radi-mira-udarami-po-wildberries-vsu-vynuzhdayut-rossiyu-k-obratnomu-1082984791.html
Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному
Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному - 03.09.2026 Украина.ру
Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному
Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по... Украина.ру, 03.09.2026
2026-09-03T12:33
2026-09-03T12:33
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
удар
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/03/1082984661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4802f95c7902cb95a875bf932cb33079.png
Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по мнению Зеленского, включены в работу военной машины. Атакуя их, украинская армия не способствует эскалации обстановки, а напротив, принуждает Россию к миру.Поразительно, с какой уверенностью убеждает нас во всём этом украинская и западная пресса.Расписываясь в причастности к террористическим атакам, Киев смеет давать надежду гражданам своей же страны на то, что это сработает. Не сработает. В новом выпуске "Щит и фейк" разберём почему.
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/03/1082984661_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5ceeacafbf486f00637bf0f616e3a63.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, удар, видео, видео
Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, УДАР, Видео

Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному

12:33 03.09.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по мнению Зеленского, включены в работу военной машины. Атакуя их, украинская армия не способствует эскалации обстановки, а напротив, принуждает Россию к миру.
Поразительно, с какой уверенностью убеждает нас во всём этом украинская и западная пресса.
Расписываясь в причастности к террористическим атакам, Киев смеет давать надежду гражданам своей же страны на то, что это сработает. Не сработает. В новом выпуске "Щит и фейк" разберём почему.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУДАРВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:06Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР
14:03Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге
12:54Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине
12:40"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации
12:33Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному
11:57Путин жестко ответил на молчание союзников Украины
11:35Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука
11:20Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом
10:43"Будем над этим работать": Путин обозначил главный вызов для страны
10:12Между Сциллой и Харибдой: Путин оценил макроэкономическую политику Кабмина и Центробанка
09:59ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
09:43США против Канады: Трамп начал новую войну, раскалывающую антироссийский Запад
09:28"Помог чем смог": На российские позиции прилетел снаряд ВСУ без взрывателя с запиской
09:20ПВО за ночь ликвидировала почти полтысячи беспилотников ВСУ
09:10"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября
09:02"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева
08:32Сибига попытался припугнуть Москву "разрушительными" санкциями без передышки
08:08Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю
08:00Первый пролом в Берлинской стене. 55 лет Четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину
08:00Окопы отменяются: отправленные на подготовку в Польшу бойцы ВСУ растворяются в Европе
Лента новостейМолния