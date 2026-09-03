https://ukraina.ru/20260903/terakty-radi-mira-udarami-po-wildberries-vsu-vynuzhdayut-rossiyu-k-obratnomu-1082984791.html

Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному

Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному - 03.09.2026 Украина.ру

Теракты ради мира? Ударами по Wildberries ВСУ вынуждают Россию к обратному

Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по... Украина.ру, 03.09.2026

2026-09-03T12:33

2026-09-03T12:33

2026-09-03T12:33

россия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

удар

видео

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Удары украинских дронов по Wildberries приближают мир, потому как российские Вооружённые силы якобы не могут дать достойный ответ. А сами по себе склады, по мнению Зеленского, включены в работу военной машины. Атакуя их, украинская армия не способствует эскалации обстановки, а напротив, принуждает Россию к миру.Поразительно, с какой уверенностью убеждает нас во всём этом украинская и западная пресса.Расписываясь в причастности к террористическим атакам, Киев смеет давать надежду гражданам своей же страны на то, что это сработает. Не сработает. В новом выпуске "Щит и фейк" разберём почему.

россия

киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, удар, видео, видео