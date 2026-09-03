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Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине

Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине - 03.09.2026 Украина.ру

Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине

К денежной реформе, начавшейся 2 сентября 1996 года, украинцы подошли не то, чтобы подготовленными, но уже несколько уставшими. Большинство людей ничего плохого от неё не ждало. И правда, что плохого могло случиться в финансовой системе страны, в которой 1 мая 1995 года была введена в обращение купюра номиналом 1 000 000 (один миллион) карбованцев?

2026-09-03T15:30

2026-09-03T15:30

2026-09-03T15:30

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Подготовку граждан Украины к денежной реформе начали ещё президент СССР Михаил Горбачёв и глава Совмина СССР Валентин Павлов, замутившие в январе 1991 года конфискационную денежную реформу – купюры достоинством 50 и 100 рублей были выведены из обращения, их можно было обменять на новые, но только в течении трёх дней и на сумму не больше тысячи рублей. Павлов надеялся таким образом вывести из экономики лишнюю денежную массу и угомонить таким образом инфляцию. Получилось не очень…Стрижка купоновСвои собственные "деньги" Украина начала вводить ещё до павловской реформы.В ноябре 1990 года в обращение были введены купоны, основным назначением которых была защита внутреннего (первоначально – муниципального) рынка в условиях дефицита. Чтобы купить определённые категории товаров (мыло, сахар и т.п.) надо было не только заплатить деньги, но и дать купон, выданный по месту работы. Печатались они на листе формата А4, отдельные листочки надлежало вырезать маникюрными ножницами (автору запомнилось, как тётка в магазине делала это именно так) и гасить штемпелем магазина, дабы неповадно было вторично отовариваться по тому же купону. Купоны имели ограниченное время действия – как правило месяц.В октябре 1991 года купоны были переориентированы на защиту республиканского рынка – их можно было использовать для покупки любых товаров на территории Украины. После оплаты купон нанизывали на специальный штырь в магазине.Ну а в декабре были введены многоразовые купоны, имевшие вид настоящих денег, водяные знаки, соответствующую цветовую гамму. Правда, они именно что походили – степень защиты там была только одна (у гривны – восемь) и купоны печатали на цветных принтерах. Масштаб фальсификаций, впрочем, не потрясал воображения – в 1996 году из оборота изъяли 14 млрд фальшивых карбованцев, что составляет исчезающе малую величину (что-то в районе 0,004% наличной денежной массы).Вообще на тот момент предполагалось, что общей валютой будет союзный рубль, а купоны будут его только дополнять, но тут СССР распался, договориться о совместном использовании эмиссионного центра не удалось и Госбанк перестал выделять наличку Украине. Так, нежданно негаданно, купон стал деньгами…Случилось это 10 января 1992 года, когда Верховная Рада приняла соответствующее постановление. То, что решение временное, подчёркивалось статусом документа – постановление, а не закон. Временное решение растянулось на более чем 4,5 года, вместо шести месяцев, как предполагалось изначально.Сначала в стране ходил советский рубль и купон, номинированный в рублях (купоно-карбованец, карбованец – рубль по-украински, это слово есть на советских рублёвых банкнотах). Первый использовался для безналичных расчётов и на рынках, второй – в магазинах. Соответственно зарплата тоже состояла из двух частей – рублёвой и купонной. Сразу же возник чёрный рынок, на котором купон ценился дороже рубля (иногда значительно – на вокзалах купон можно было и за два рубля купить).К апрелю 1992 года рубль был вытеснен из наличного оборота, а в ноябре, после окончательного отключения Украины от бывшего союзного эмиссионного центра – из безналичного. Ну а в ноябре 1993 года денежная реформа была проведена в России и советский рубль окончательно исчез из оборота.Кстати, изначальная специализация "Приватбанка", созданного в марте 1992 года, состояла именно в валютообменных операциях между Украиной и Россией.Далее украинское правительство и нацбанк занимались крайне увлекательной игрой в раскрутку инфляции с целью, с одной стороны, поддержать экономику (отчего она предсказуемо рухнула), с другой стороны – нащупать сбалансированный курс (что было невозможно в условиях нестабилизированной экономики).В 1993 году инфляция превысила 10 000% и "купоновец" даже побил какие-то рекорды, хотя и не стал аналогом зимбабвийского доллара.Так или иначе, но к 1996 году, несмотря на все усилия политиков и экономистов, украинская экономика достаточно стабилизировалась, чтобы ввести полноценную денежную единицу.Продолжалась реформа 16 дней, в течение которых из оборота изъяли 311 триллионов купоно-карбованцев. Меняли по курсу 1 гривна за 100 тысяч купонов. 2 сентября появилась только мелочь, которую начали давать в магазинах на сдачу.Проявка гривныЕсли все связанное с купонами выглядело импровизацией, то проектирование гривны, напротив, выглядело продуманной операцией и даёт невероятный простор для разного рода конспирологии.Обратим внимание на странности реформы.1. Конкурс на разработку внешнего вида национальной валюты был объявлен в апреле 1991 года. Верховная Рада приняла решение о принятии новой валюты, гривны, 11 мая.Между тем, по убеждению тогдашнего украинского премьера Витольда Фокина, в декабре 1991 года в Беловежской пуще изначально был подписан договор о Союзе независимых государств с общими вооружёнными силами и финансовой системой. Т.е., как минимум до 8 декабря Украина вела переговоры о новом союзе, в котором как минимум с апреля не собиралась быть. Кто и когда принимал решение о выходе Украины из союза не только не известно, но и вопрос, похоже, так не ставился.2. Проектирование новой денежной системы производило впечатление, как будто специально делалось не как в СССР.Например, решено было отказаться от карбованца в пользу гривны, создающей "преемственность" от Киевской Руси и УНР (хотя в УНР и у немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны тоже были карбованцы). Интересно, что сразу после введения гривны Нацбанк принялся устанавливать правила транслитерации для других языков. В частности, по-русски надлежало писать "гривня", поскольку это не гривна княжеского периода, а совершенно новое изобретение человеческого разума.Другой пример – советские копейки делились на "серебро" (10, 15, 20, 50 копеек) и "медь" (1, 3, 5 копеек). Украинские копейки (кстати, так и осталось непонятным, почему именно копейки, а не шаги, как в УНР) были "золотые" (10, 25, 50 копеек) и "серебряные" (1, 2, 5 копеек). Отличалась также цветовая гамма купюр. Всё это создало большие проблемы для потребителей, которые долго и не без ущерба для своего кармана привыкали к новой системе.3. Купюры печатались в 1992 году в Канаде (1, 2, 5, 10 гривен) и Великобритании (50 и 100). Монеты изготавливались в Великобритании (часть монет британской штамповки в обращение не поступала – уже потом оказалось, что это были не копейки, а шаги – т.е. вводились сразу две монетные системы...) и Италии (10 и 25 копеек). Потом проводилась специальная операция по доставке этого всего на Украину.Всё это выглядит подозрительно, но в пределах разумного:- У Украины не было опыта печати купюр с несколькими степенями защиты и монет. Соответствующие технологии и оборудование появились в 1994 году, тогда и начали допечатывать недостающее. Купюры разных годов выпуска и монеты разных серий отличались довольно существенно. Кстати, постановление правительства о создании собственных мощностей производству денег было принято 18 сентября 1991 года – ну хоть после провозглашения независимости…- Печать в нескольких местах была связана с объёмами – в принципе ни одно банкнотно-монетное производство не рассчитано на печать всех вообще денег для немалой страны. Они обычно возмещают естественную убыль, которая, в общем-то, невелика.- Спешили, потому что "купоновцы", повторимся, рассматривались как временное решение на непродолжительное время – не более полугода. Учитывая, что доставка денег на Украину продолжалась ещё и в 1993 году, доставку ещё и задержали.- Серьёзное отношение к доставке денег, использование для охраны группы "Альфа" объяснялось именно тем, что, хотя речь шла просто о красивых бумажках, они дорого стоили (кстати, за какие шиши их печатали?) и в ближайшей (на практике – не очень близкой) перспективе должны были стать настоящими деньгами.4. Практически вся слава за проведение реформы (а она была проведена очень мягко и эффективно) была возложена на председателя правления Нацбанка Виктора Ющенко, которому симпатизировал Леонид Кучма и хотел его сделать своим преемником (причём тут симпатии Кучмы и Запада совпадали). Между тем, включённые в процесс люди были уверены, что разработал всю реформу второй глава НБУ Вадим Гетьман, а с технической точки зрения её внедрением занимался первый зампред правления Владимир Стельмах. Ющенко же по привычке миловался трипольскими глечиками.Гетьман был застрелен в лифте собственного дома 23 апреля 1998 года. Убийца был задержан только в 2002 году. Заказчик не найден.5. Дизайн гривны был разработан за неделю киевским художником-графиком Василием Лопатой. Он же осуществлял авторский надзор над гравировкой.Гривна минимум дважды, в 2008 и 2013 года признавалась самой красивой валютой в мире комиссией по вопросам эстетики Международного финансового банка (Швейцария).Лопата за действительно титанический труд получил… ничего. Как могло получиться так, что ему не заплатили, остаётся неясным. Разные источники просто констатируют факт.6. Второй этап денежной реформы был проведён уже при Зеленском: 18 декабря 2025 года Верховная Рада ввела на Украине новую денежную единицу – шаг. Шаг равен копейке и используется наравне с нею. Практического смысла в этом мероприятии не было – на копейки на Украине ничего купить нельзя. Просто в рамках "отражения полномасштабной агрессии" шаг стал ещё одним шагом (sic!) направленным на отрыв от России.***Самое удивительное – во всех этих странностях и закономерностях наличествует почва для множества конспирологических версий, но мы не видели ни одной попытки такую версию соорудить.

https://ukraina.ru/20250902/kovarnyy-defitsit-kak-pustye-prilavki-rabotali-na-razval-sssr-1067904463.html

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https://ukraina.ru/20240824/1048805730.html

https://ukraina.ru/20250422/1023380650.html

https://ukraina.ru/20251218/1057198275.html

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