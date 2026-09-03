https://ukraina.ru/20260903/krovavye-razborki-v-kieve-politicheskie-itogi-perestrelki-mezhdu-sbu-i-gur-1082987393.html

Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР

Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР - 03.09.2026 Украина.ру

Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР

Вооруженное столкновение между двумя ключевыми спецслужбами Украины — Службой безопасности (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) — потрясло политический истеблишмент страны

2026-09-03T14:06

2026-09-03T14:06

2026-09-03T14:06

эксклюзив

украина

владимир зеленский

киев

сбу

гур моу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388126_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_ad9925836a2d4a5bb92cab2e464bffa1.jpg

Инцидент, произошедший в столице, продемонстрировал не только глубину кризиса в силовом блоке, но и стал серьезным вызовом для Владимира Зеленского, который фактически отстранился от конфликта. Монополизировав власть, глава режима угодил в собственную же ловушку: он просто не в состоянии эффективно контролировать работу системы — криминальной системы.Поводом к перестрелке, в результате которой был убит один человек) послужило задержание сотрудниками СБУ одного из командиров "Русского добровольческого корпуса"* Степана Каплунова**, действовавшего в составе подразделений ГУР. Силовики заподозрили его в причастности к подготовке теракта, однако в течение недели так и не предъявили официальных обвинений. В разведке расценили эти действия как "незаконное похищение" своего бойца.Зеленский, узнав о перестрелке между подчиненными ему структурами, политически самоустранился. Но 2 сентября отправил в отставку руководителя департамента контрразведки СБУ Владимира Храмова. Кроме того, Генеральная прокуратура получила указание инициировать уголовное производство по факту превышения полномочий обеими сторонами конфликта.Перестрелка между спецслужбами — это лишь вершина айсберга. Конфликт между СБУ и ГУР тлеет уже не первый год. Еще в 2022 году сотрудники Службы безопасности застрелили агента военной разведки Дениса Киреева. Обострила ситуацию и борьба за финансовые потоки в условиях сокращения иностранной помощи. Кроме того, кадровая чехарда в начале года (назначение нового главы СБУ и последующий переход Кирилла Буданова** в Офис президента) размыла зоны ответственности, создав вакуум, который попытались заполнить силовым путем.Главный политический результат стрельбы в Киеве — власть слабеет, а конфликты между "силовиками" только обострятся и могут обернуться против самого Зеленского. Учитывая, что Буданов теперь занимает пост главы ОП, а его ставленники остались в разведке, противостояние может перейти в открытую фазу. Вот что по этому поводу думают на Украине.Общественный деятель Татьяна ПопПочти половину суток — со стрельбой, переговорами и снова стрельбой — отношения выясняли сотрудники СБУ, с одной стороны, и "орлы гнезда Буданова" из ГУР — с другой.По итогу выиграли первые со счетом 3:0: двое представителей ГУР получили ранения, один убит. В местных СМИ и соцсетях выдвигают версии о мотивах: то ли делили незаконный бизнес, в том числе мошеннические колл-центры, то ли политическая конфронтация между Зеленским, полностью контролирующим СБУ, и Будановым, все еще сохраняющим авторитет в ГУР, перешла в силовую фазу.Все это происходило под будничные пролеты российских "Гераней" и подозрительную тишину в украинской медийке. Действительно, сложно объяснить "гиднистью" и демократией, что два подразделения спецназа палят друг в друга в спальном районе "европейской столицы". В итоге из офиса просрочки донеслось только невнятное обещание разобраться (ага, как будто кто-то на Банковой еще о законах помнит) и "пацанское" заявление, что Зеля "наехал на руководителей соответствующих структур". Это цитата, если что, именно "наехал", а не "взял на контроль" или что-то подобное. Подозреваю, что таким нелепым образом подчиненные просрочки пытаются поддержать его "хероический" образ, но по факту криворожский гопник – он и есть криворожский гопник. Впрочем, если абстрагироваться от личностей, то факт таких разборок спецслужб сам по себе – самое днище, на которое может скатиться государственность. А в украинском случае туда ей и дорога.Украинский политический аналитик Валерий ПекарьАббревиатуры СБУ и ГУР создают сильную эмоциональную окраску. Я предлагаю на минуту отвлечься от аббревиатур и рассмотреть ситуацию в чистом виде. Бойцы двух подразделений, в каждом из которых сильна внутренняя культура и между которыми существует традиционная конкуренция, столкнулись на территории, которую каждый на определенных основаниях считает своей. При этом у каждого подразделения есть соответствующие приказы своих командиров, и каждое считает деятельность другого подразделения незаконной. Если так посмотреть на ситуацию, то видно следующее: 1. В таких условиях столкновение фактически неизбежно. Бойцы с каждой стороны будут защищать своих, что бы ни произошло, потому что в этом суть военной сплоченности. 2. Подобные столкновения могут происходить (и я уверен, что происходят) повсюду в стране, и мы не знаем об этом только потому, что не все подразделения медийны. 3. В такой ситуации исключительная ответственность лежит на командирах, отдавших соответствующие приказы. 4. Безусловная ответственность лежит на старшем командире, который не разграничил сферы ответственности и не построил систему взаимодействия на такие случаи. В этой конкретной ситуации старший командир – это верховный главнокомандующий. 5. Поскольку подобные случаи уже были, очевидно, после них не последовало анализа проведенных действий (на гражданском жаргоне "разбор полетов") и соответствующих выводов.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоМафия – это политики, сросшиеся с криминалом и коррумпированными правоохранительными органами. У каждого своя задача. Политики придумывают схему и принимают законы, заточенные под эту схему и делающие ее полулегальной. Когда схема полулегальная, свои работают, потому что это вроде бы легально, а чужих прессуют, потому что вроде и не очень легально. Задача криминала – генерировать кэш по этой схеме. Схемы могут быть очень разные: наркота, проституция, мошеннические колл-центры, взятки за фиктивное бронирование, трафик вывоза уклонистов за границу. Криминал физически обеспечивает оказание криминальной услуги и обналичивание. Задача правоохранительных органов у мафии – помогать избежать наказания своим и преследовать не заплативших конкурентов. Когда вы видите задержание буса с уклонистами где-то в Карпатах или обыск в каком-то мошенническом колл-центре, это не значит, что мусора расследуют преступления. Это значит, что мусора нашли какую-то банду, которая предоставляла криминальные услуги без лицензии и не платила мафии за участие в бизнесе. Как ни прискорбно, но единственная возможная причина перестрелки ГУР и СБУ в Киеве на Березняках – это их участие в криминальном бизнесе. Ибо в рамках расследования преступлений процессуальные нормы делают невозможной перестрелку между двумя разными правоохранительными органами. Еще одна проблема – это сам факт перестрелки. Он означает, что у мафии сейчас нет арбитра, который может разрешить спор. Или он потерял влияние и больше не является арбитром для разных мафиозных кланов. Это очень тревожная тенденция, потому что у нас война, которая нуждается в управляемости всех силовых структур и подчинении единому центру принятия решений.Политолог Виктор НебоженкоСначала возник длительный конфликт между ТЦК и населением. Потом разразилась стимулируемая Офисом "война" СБУ и НАБУ. Затем, во время войны, вылез наружу конфликт министра обороны и главкома. Теперь вся страна стала свидетелем острого конфликта, "войны спецслужб", между ГУР и СБУ.На словах президент Зеленский озабочен и спешит погасить все эти войны и конфликты, а на деле пользуется этими конфликтами для укрепления своей власти, а не силы страны. Зеленский хочет быть арбитром для всех, но не успевает нигде. Бесконечные кадровые перетасовки только усугубляют ситуацию.Скорее всего, основной принцип управления президентской власти в Украине – это принцип "разделяй и властвуй", который во время войны с превосходящим противником очень опасен для страны. Не случайно чиновники и политики Офиса президента неустанно напоминают нам о важности единства власти и народа, но делают все наоборот, стравливая между собой ветви власти, политические институты, различные группы населения. Так удобнее управлять страной, не обращая внимания на критику, тяжелые проблемы и политические ошибки.Дипломат Валерий ЧалыйЯ увидел это на видео… Я – в шоке! И, пожалуй, не один. Это – не случайность. Это уже последствия. Зачем враги, если у нас здесь рядом – беда… Хуже всего, когда разбалансированность государственного управления и ослабление парламентского и гражданского контроля за деятельностью силовых структур приводят к просто невероятному… Конечно, по Конституции и законам Украины за сложившуюся ситуацию отвечает президент Украины. Но все пошло уже глубже: тех, кто защищает нас, пытаются втянуть в противостояние. Если не остановить это кардинально – последствия могут быть просто катастрофическими!*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260902/sbu--gur--20-voyna-spetssluzhb-zelenskogo-obernulas-krovyu-na-ulitsakh-kieva-1082969385.html

https://ukraina.ru/20260903/1082966648.html

https://ukraina.ru/20260424/trizubyy-pokhod-kirilla-budanova-kak-terrorist-rvtsya-v-prezidenty-1078229234.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, владимир зеленский, киев, сбу, гур моу