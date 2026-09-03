https://ukraina.ru/20260903/diagnoz-dlya-berlina-evropeyskiy-zhurnalist-edko-otvetil-na-obvineniya-protiv-rf-iz-za-drona-v-1082987129.html

Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге - 03.09.2026 Украина.ру

Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

Попытки властей Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига без предоставления каких-либо улик выглядят абсурдно, поделился мнением в соцсети Х нидерландский журналист Эрик ван де Бейк

2026-09-03T14:03

2026-09-03T14:03

2026-09-03T14:03

новости

берлин

россия

москва

владимир путин

украина.ру

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

По его словам, у Москвы есть куда более эффективные и серьезные инструменты для блокировки поставок европейского вооружения на Украину, нежели использование подобных кустарных методов. Он сыронизировал, что любому, кто искренне верит в причастность российской стороны к этой истории, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Ранее президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на полное отсутствие у Берлина доказательств каких-либо угроз со стороны Москвы. Глава государства напрямую связал голословные нападки немецких политиков с тяжелым внутриполитическим и экономическим положением внутри самой ФРГ.В начале августа сотрудники безопасности аэропорта Лейпцига обнаружили в зоне грузовых авиаперевозок дрон, начиненный взрывчатым веществом. Официальный Берлин незамедлительно обвинил в случившемся российские спецслужбы, в ответ Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией западных аналитиков.Подробнее - в материале "Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге на сайте Украина.ру.

берлин

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, берлин, россия, москва, владимир путин, украина.ру, мид