Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге - 03.09.2026 Украина.ру
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Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге
Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге - 03.09.2026 Украина.ру
Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге
Попытки властей Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига без предоставления каких-либо улик выглядят абсурдно, поделился мнением в соцсети Х нидерландский журналист Эрик ван де Бейк
2026-09-03T14:03
2026-09-03T14:03
новости
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По его словам, у Москвы есть куда более эффективные и серьезные инструменты для блокировки поставок европейского вооружения на Украину, нежели использование подобных кустарных методов. Он сыронизировал, что любому, кто искренне верит в причастность российской стороны к этой истории, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Ранее президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на полное отсутствие у Берлина доказательств каких-либо угроз со стороны Москвы. Глава государства напрямую связал голословные нападки немецких политиков с тяжелым внутриполитическим и экономическим положением внутри самой ФРГ.В начале августа сотрудники безопасности аэропорта Лейпцига обнаружили в зоне грузовых авиаперевозок дрон, начиненный взрывчатым веществом. Официальный Берлин незамедлительно обвинил в случившемся российские спецслужбы, в ответ Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией западных аналитиков.Подробнее - в материале "Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге на сайте Украина.ру.
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новости, берлин, россия, москва, владимир путин, украина.ру, мид
Новости, Берлин, Россия, Москва, Владимир Путин, Украина.ру, МИД

Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

14:03 03.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Попытки властей Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига без предоставления каких-либо улик выглядят абсурдно, поделился мнением в соцсети Х нидерландский журналист Эрик ван де Бейк
По его словам, у Москвы есть куда более эффективные и серьезные инструменты для блокировки поставок европейского вооружения на Украину, нежели использование подобных кустарных методов.
Он сыронизировал, что любому, кто искренне верит в причастность российской стороны к этой истории, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на полное отсутствие у Берлина доказательств каких-либо угроз со стороны Москвы. Глава государства напрямую связал голословные нападки немецких политиков с тяжелым внутриполитическим и экономическим положением внутри самой ФРГ.
В начале августа сотрудники безопасности аэропорта Лейпцига обнаружили в зоне грузовых авиаперевозок дрон, начиненный взрывчатым веществом. Официальный Берлин незамедлительно обвинил в случившемся российские спецслужбы, в ответ Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией западных аналитиков.
Подробнее - в материале "Голословные нападки": в МИД ответили на провокацию немецких властей с дроном в Лейпциге на сайте Украина.ру.
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