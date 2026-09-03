"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда - 03.09.2026 Украина.ру
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"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда
"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда - 03.09.2026 Украина.ру
"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда
В украинских Черновцах разгорелся скандал из-за школьного питания — ученикам лицея №9 в качестве "горячего обеда" выдали целую сырую морковь. Фотографию опубликовал в соцсетях местный житель
2026-09-03T15:06
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На резонансных снимках видно, что вместо полноценного питания дети получили сырую нерезаную морковь, кусок хлеба и запеканку на пластиковой тарелке.На фоне массового недовольства местные власти анонсировали масштабные проверки всех учебных заведений региона. А Управление образования поспешило заверить, что оперативно "проговорило ситуацию" с подрядчиком и школьной администрацией.В качестве оправдания чиновники указали на колоссальную нагрузку, поскольку в этом сезоне в школах одновременно решили питаться более 26 тысяч детей вместо привычных 8–10 тысяч.В ответ жители города резонно интересуются, почему к наплыву учащихся нельзя было подготовиться заранее, ведь списки детей были известны задолго до начала учебного года.Состояние социальной инфраструктуры на Украине стремительно ухудшается на фоне общего экономического и продовольственного кризиса. Жители украинских городов все чаще сталкиваются с пустыми полками в крупнейших торговых сетях, откуда из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса исчезают хлеб, крупы, картофель и другие социально значимые товары. Системные сбои со снабжением и экономия на закупках качественных продуктов питания приводят к тому, что госучреждения и школы массово переходят на самые дешевые суррогаты.Подробнее о жизни украинских детей - в материале В Одессе дети играют в "людоловов" из ТЦК на сайте Украина.ру.
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ТЦК, Черновцы, Украина, Одесса, Украина.ру

"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда

15:06 03.09.2026 (обновлено: 15:11 03.09.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Фото из соцсетейморковь
морковь - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Фото из соцсетей
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В украинских Черновцах разгорелся скандал из-за школьного питания — ученикам лицея №9 в качестве "горячего обеда" выдали целую сырую морковь. Фотографию опубликовал в соцсетях местный житель
На резонансных снимках видно, что вместо полноценного питания дети получили сырую нерезаную морковь, кусок хлеба и запеканку на пластиковой тарелке.
На фоне массового недовольства местные власти анонсировали масштабные проверки всех учебных заведений региона. А Управление образования поспешило заверить, что оперативно "проговорило ситуацию" с подрядчиком и школьной администрацией.
В качестве оправдания чиновники указали на колоссальную нагрузку, поскольку в этом сезоне в школах одновременно решили питаться более 26 тысяч детей вместо привычных 8–10 тысяч.
В ответ жители города резонно интересуются, почему к наплыву учащихся нельзя было подготовиться заранее, ведь списки детей были известны задолго до начала учебного года.
Состояние социальной инфраструктуры на Украине стремительно ухудшается на фоне общего экономического и продовольственного кризиса. Жители украинских городов все чаще сталкиваются с пустыми полками в крупнейших торговых сетях, откуда из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса исчезают хлеб, крупы, картофель и другие социально значимые товары. Системные сбои со снабжением и экономия на закупках качественных продуктов питания приводят к тому, что госучреждения и школы массово переходят на самые дешевые суррогаты.
Подробнее о жизни украинских детей - в материале В Одессе дети играют в "людоловов" из ТЦК на сайте Украина.ру.
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