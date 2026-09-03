https://ukraina.ru/20260903/12-tysyach-za-russkoe-slovo-na-ukraine-zapustili-yazykovye-repressii-1082985497.html

12 тысяч за русское слово: на Украине запустили языковые репрессии

12 тысяч за русское слово: на Украине запустили языковые репрессии - 03.09.2026 Украина.ру

12 тысяч за русское слово: на Украине запустили языковые репрессии

Украинские шпрехенфюреры (языковые инспекторы) начали кошмарить родителей школьников и участников домовых чатов.

2026-09-03T14:48

2026-09-03T14:48

2026-09-03T15:20

эксклюзив

украина

владимир зеленский

сбу

набу

офис президента

лариса ницой

россия

киев

максим бужанский

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Ко дню знаний украинский омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафами в 12 тысяч гривен за использование русского языка в школьных чатах. Языковая травля выходит на новый уровень. Раньше школьникам и учителям запрещали говорить на родном языке на переменах, в школьной столовой и в туалете, теперь же запрет распространился и на переписку учителей с родителями. Ивановская напомнила, что родители, учителя и другие участники образовательного процесса должны общаться в чатах на государственном языке. "Коммуникация участников образовательного процесса (родителей, воспитателей, педагогов, администрации, учащихся) в рабочих и родительских группах, связанная с организацией обучения, не является частной – она касается образования как публичной сферы общественной жизни, а значит, осуществляется на государственном языке", – объяснила чиновница, чья дочь ведет соцсети на "языке агрессора". Тем не менее, Ивановская пугает русскоговорящих учеников и их родителей суровыми штрафами. Согласно статье 188-52 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования предусматривает следующие наказания: за первое нарушение – предупреждение или штраф от 3400 до 5100 грн (от 6600 до 9900 руб.); за повторное нарушение в течение года – штраф от 8500 до 11900 грн (16500 до 23 000 руб). Такие финансовые наказания станут непосильной ношей для большинства украинцев, которые и так с трудом выживают в условиях "принуждения России к миру" – под обстрелами и с пустыми полками в магазинах. Особенно для семей, чьи доходы уже сокращены из-за войны, переездов, роста расходов и общей неопределённости. Но куда важнее другое: сам факт возможного наложения санкций меняет поведение людей. Даже если штраф применяется редко, риск проверки способен стимулировать самоцензуру: человек начинает избегать русского языка не потому, что изменил свои языковые предпочтения, а потому, что не хочет вступать в конфликт с государственной машиной. И это уже никакая не языковая политика, а создание мощной паутины страха для русскоязычных.Но – не для всех. Например, не последовало никакой реакции мовного омбудсмена на скандальную перестрелку между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве. А ведь все представители силовых структур говорили исключительно на русском языке и даже не старались корчить из себя украиноязычных. Хотя им-то закон как раз предписывает общаться на державной мове. Промолчала Ивановская и во время расследования дела НАБУ "Форрест Гамп", где сотрудники Офиса президента Украины делили деньги и обсуждали коррупционные схемы исключительно на русском. С чего бы такая близорукость? Всё просто: принуждать коверкать родной язык и запрещать говорить на русском допустимо только с беззащитными переселенцами или безмолвными учителями. Но делать языковые замечания силовикам или "окруженцам" Зеленского – чревато. На это обратили внимание даже некоторые нардепы. Например, Алексей Кучеренко из партии "Батькивщина" посоветовал омбудсмену штрафовать фигурантов пленок НАБУ и САП, таких как Ирина Мудрая. Или участников стрельбы между ГУР и СБУ. "Там тоже только русский язык", – указал он. Впрочем, все уже увидели, что в подобных случаях Ивановская штрафы не выписывает."А вообще, дикая страна. Родной язык миллионов граждан под запретом. Карают штрафами за общение на родном языке. Миллионы граждан корчат из себя "украинцев", общаясь на ломаном – чужом для них – украинском языке, предавая свой родной русский язык. Это не просто дикость, это тупость. Миллионы граждан покорно, от бессилия что-либо изменить, терпят гнёт мерзкого бандеровского меньшинства. И нет сомнений, что после краха бандеровского режима на Украине будут бить рожи просто за общение на уже ненавистной, из-за бандер, многим мове", – считает политолог Александр Скубченко. Возможно, так и будет. Вот только до этого времени надо дожить – и не факт, что до окончания войны Зеленский и его ручные шпрехенфюреры полностью не изломают и не запугают русскоязычных граждан. Или просто вынудят большинство из них покинуть Украину, как это сделала уже юная участница "Детского Евровидения" Мария Сизова. Финалистка прошлого национального отбора из Одессы уехала в Москву. В сети, разумеется, вспыхнул скандал: маму девочки, учительницу музыки Ольгу Великую, уже травят в медиа и требуют лишить ее права заниматься с украинскими детьми вокалом и сольфеджио. Угадайте, как долго продержится женщина в атмосфере угроз и издевательств? А сколько еще украинских детей и их родителей примут решение сбежать из языкового концлагеря? Когда защитник прав украинского языка окончательно проест мозг всем родителям в школьных чатах и всем жильцам в чатах придомовых, а также начнет карать сантехников в жэках за смс на русском языке, знаете, чего следует ожидать? Что эти люди просто уедут в Польшу, Словакию, Чехию. И их там никто не будет гнобить за русский язык, потому что полякам и чехам нужны профессиональные медики, электрики, строители, а не борцы за чистоту мовы.Ну, а на Украине все будет в порядке: проблемами энергетики займется Елена Ивановская, вопросами безопасности – Лариса Ницой. Хотя нет, ее могут не допустить. Детская писательница, автор книг о "несломленных муравьях" на днях позорно оскоромилась, описывая свой языковый конфликт с родной внучкой. Ницой отругала девочку за то, что она употребила в речи русское слово "потеряла" вместо украинского "загубила" – и долго втолковывала первокласснице, что на "московском языке говорят только какашки". Правда, сама шпрехенфюрерша, как выяснилось, тоже употребляет русские слова. "Пришла пора сказать Ницой страшную правду. В украинском языке нет слова внучка, есть онука. Лариса, давайте честно, вы из Рязани или из Ярославля?" – издеваются над языковой патриоткой в соцсетях. Вот такое вот языковое сопротивление… Которое, конечно, никак не способно повлиять на изменение государственной политики в отношении русскоязычных граждан.Это подтвердила представительница мовного омбудсмена Елизавета Сачура. Она заявила, что общение в домовых чатах должно проходить на украинском языке, а за переписку на русском последуют санкции. По словам чиновницы, глава одного из объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) в Черкасской области общался в Viber-чате дома "по-московитски", считая, что это его частное дело. При этом он ссылался на 10-ю статью Конституции, которая гарантирует свободное развитие и использование других языков национальных меньшинств Украины. "В ходе мер государственного контроля мы доказали, что ОСМД – это юридическое лицо. А Viber-чат, являющийся по факту единственным каналом коммуникации совладельцев, – это пространство, в котором происходит исполнение служебных обязанностей и общение должно осуществляться на государственном языке. Право совладельцев на получение информации на государственном языке защищено законом", – выдала языковая террористка. Она объяснила изумленным жильцам, что писать на русском в домовых чатах – это нарушение статьи 30-й языкового закона. Вот только с каких это пор закон стал выше Конституции? И по какому праву мелкий клерк из Офиса омбудсмена называет прямо упомянутый в Основном законе русский язык "московитским"? Это ведь ничто иное, как прямой плевок в Конституцию и ее нормы. А еще – унижение русскоязычных граждан и лишение их законных прав под соусом "защиты украинского языка". А главное, расширение сферы государственного языкового контроля, который добрался до мессенджеров и частной переписки из офисов и уличной сферы публичного общения. Что дальше? Проверка, на каком языке украинцы общаются на кухне и в спальне?Но никто не торопится указывать языковым шариковым на эту ситуацию. И уж тем более не требует лишить их занимаемых должностей. Пока штормит только соцсети, а вот в Офисе омбудсмена уже заявляют о новом массиве работы. Оказывается, потенциальных языковых врагов еще разоблачать и разоблачать. Заместительница Ивановской подсчитала, что на Украине на конец 2024 года насчитывалось более 40 тысяч ОСМД, и предположила, что там все могли переписываться на русском. Вот где ужас-то! Чиновница потребовала от бдительных граждан доносить на таких участников домовых чатов… А ведь все начиналось с разговоров о защите мовы и воплей "кто вам мешает дома говорить на русском?" Но прошло несколько лет и выяснилось, что мешают как раз государственные структуры и "неравнодушные" шпрехенфюреры, тщательно вынюхивающие русскоязычных в школах, домовых чатах, аптеках и магазинах. А граждане наивно надеялись, что власть будет заботиться о подземных укрытиях, эвакуации, продуктовых полках, о тепле и свете в домах. О том, что будут отремонтированы разбитые дронами крыши, вставлены выбитые осколками окна. Но вместо этого украинцы получили угрозу санкций за общение в домовых чатах и сеть проверяющих, которые будут шпионить в школах и на лестничных клетках за людьми, которые говорят на русском. "Это за гранью адекватности и в мирное время, а сейчас, когда города от взрывов содрогаются каждые полчаса, просто непристойно. И недопустимо", – пытается возражать народный депутат Максим Бужанский. Однако ни он, ни его коллеги по парламентскому подвалу палец о палец не ударили для того, чтобы окоротить рвение языкового омбудсмена, решившего диктовать правила общения в придомовых чатах. Так что вопрос о глубине регулирования государством языкового поведения украинцев остается открытым. Но чем дальше шпрехефюреры будут расширять границы вторжения, тем скорее вспыхнут языковые бунты, рвущие страну на части. Но, может, этого и добиваются представители киевского режима?Гетто для русского языка. Зачем киевские власти ужесточают украинизацию

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https://ukraina.ru/20260825/skolko-russkiy-yazyk-ne-vytravlivay-on-pret-iz-vsekh-scheley--ukrainskie-chinovniki-bessilny-1082785166.html

https://ukraina.ru/20260430/ukrainskie-rusofoby-izobreli-moskalsku-movu-i-mnyat-sebya-eskulapami-1078493763.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, сбу, набу, офис президента, лариса ницой, россия, киев, максим бужанский