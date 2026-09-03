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Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине
Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине - 03.09.2026 Украина.ру
Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине
Россия была вынуждена пойти на зеркальные меры из-за регулярных ударов украинской стороны по заведомо гражданским объектам, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
2026-09-03T12:54
2026-09-03T12:54
2026-09-03T12:54
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Глава государства признал, что изначально Москва рассчитывала на соблюдение базовых правил ведения конфликта, согласно которым мирная инфраструктура не может становиться целью для нападения. Однако, по словам президента, в этих ожиданиях российская сторона ошиблась, так как противник начал целенаправленно атаковать чисто гражданские объекты на территории РФ. Путин подчеркнул, что предпринятые в ответ действия Вооруженных сил России оказались весьма чувствительными и значимыми для тех, кто решил открыть этот ящик Пандоры. Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, москва, владимир путин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Путин заявил о вынужденных зеркальных ударах по Украине
Россия была вынуждена пойти на зеркальные меры из-за регулярных ударов украинской стороны по заведомо гражданским объектам, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин