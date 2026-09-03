https://ukraina.ru/20260903/1082983875.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука

Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука - 03.09.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-09-03T11:35

2026-09-03T11:35

2026-09-03T11:35

эксклюзив

спецоперация

россия

харьков

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

дроны

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

Почти месяц в приграничных районах на северо-востоке Харьковской области не утихают ожесточенные и вязкие бои. С каждым днем усиливалось давление подразделений группировки войск "Север" по линии "Казачья Лопань-Золочев-Слатино" и в сторону Великого Бурлука. Одновременно наносятся удары по районам обороны противника, расположенных между этими участками фронта (Липцевское направление).В результате решительных маневренных действий нашим штурмовым группам удалось сломить сопротивление врага в районе Гоптовки, выйти к населенному пункту Цуповка и усилить натиск в Казачьей Лопани. В этой войсковой операции отличились подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа "Ваха" из состава батальона "Ахмат-Сила".Минобороны РФ подтвердило освобождение этого важного населенного пункта, продемонстрировав видеокадры и другие свидетельства средств объективного контроля. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был взят подразделениями группировки войск "Север" в результате решительных действий. Для противника Казачья Лопань имела стратегическое значение, являясь одним из ключевых логистических центров на северном участке фронта.Взятие Казачьей Лопани позволяет российским войскам взять под контроль трассу Т2117 в направлении Харькова, открывая путь к следующим крупным населенным пунктам на подступах к административному центру области — Слатино и Дергачам.На подступах к Великому Бурлуку украинское командование стягивает резервы с других участков, активно используя подразделения националистических формирований и иностранных наемников, преимущественно из стран Латинской Америки. Противник пытается любой ценой удержать ключевой плацдарм в Приколотном, который играет важную роль в обороне всего оборонительного выступа. Несмотря на ощутимые потери, ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление и контратаковать.Украинские подразделения навязывают нашим штурмовикам встречные бои в районе Юрченково и Ольховатки. Однако, транспортные маршруты подвоза техники и боеприпасов к окруженным подразделениям ВСУ таят с каждым днем.К примеру, российские военные за минувшие сутки сорвали ротацию роты "Шквал" 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе села Избицкое. Группы спецназа российской армии оперативно вычислили группы противника, пытавшиеся пробиться в направлении населенного пункта Приколотное. В результате скоротечного боя две группы противника были уничтожены, потеряв при этом два бронетранспортера.Оперативно-тактические успехи на Харьковском фронте позволяют подразделениям российской армии расширять полосу наступления, укреплять и насыщать захваченные плацдармы для нанесения дальнейших ударов в сторону Харькова ствольной артиллерией, ударными беспилотниками малой и средней дальности, держать под контролем транспортные, железнодорожные узлы и развязки.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260902/1082948267.html

россия

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия