Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука - 03.09.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука
Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука - 03.09.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-09-03T11:35
2026-09-03T11:35
эксклюзив
спецоперация
россия
харьков
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
артиллерия
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Почти месяц в приграничных районах на северо-востоке Харьковской области не утихают ожесточенные и вязкие бои. С каждым днем усиливалось давление подразделений группировки войск "Север" по линии "Казачья Лопань-Золочев-Слатино" и в сторону Великого Бурлука. Одновременно наносятся удары по районам обороны противника, расположенных между этими участками фронта (Липцевское направление).В результате решительных маневренных действий нашим штурмовым группам удалось сломить сопротивление врага в районе Гоптовки, выйти к населенному пункту Цуповка и усилить натиск в Казачьей Лопани. В этой войсковой операции отличились подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа "Ваха" из состава батальона "Ахмат-Сила".Минобороны РФ подтвердило освобождение этого важного населенного пункта, продемонстрировав видеокадры и другие свидетельства средств объективного контроля. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был взят подразделениями группировки войск "Север" в результате решительных действий. Для противника Казачья Лопань имела стратегическое значение, являясь одним из ключевых логистических центров на северном участке фронта.Взятие Казачьей Лопани позволяет российским войскам взять под контроль трассу Т2117 в направлении Харькова, открывая путь к следующим крупным населенным пунктам на подступах к административному центру области — Слатино и Дергачам.На подступах к Великому Бурлуку украинское командование стягивает резервы с других участков, активно используя подразделения националистических формирований и иностранных наемников, преимущественно из стран Латинской Америки. Противник пытается любой ценой удержать ключевой плацдарм в Приколотном, который играет важную роль в обороне всего оборонительного выступа. Несмотря на ощутимые потери, ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление и контратаковать.Украинские подразделения навязывают нашим штурмовикам встречные бои в районе Юрченково и Ольховатки. Однако, транспортные маршруты подвоза техники и боеприпасов к окруженным подразделениям ВСУ таят с каждым днем.К примеру, российские военные за минувшие сутки сорвали ротацию роты "Шквал" 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе села Избицкое. Группы спецназа российской армии оперативно вычислили группы противника, пытавшиеся пробиться в направлении населенного пункта Приколотное. В результате скоротечного боя две группы противника были уничтожены, потеряв при этом два бронетранспортера.Оперативно-тактические успехи на Харьковском фронте позволяют подразделениям российской армии расширять полосу наступления, укреплять и насыщать захваченные плацдармы для нанесения дальнейших ударов в сторону Харькова ствольной артиллерией, ударными беспилотниками малой и средней дальности, держать под контролем транспортные, железнодорожные узлы и развязки.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260902/1082948267.html
россия
харьков
харьковская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Харьков, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, артиллерия

Полковник Геннадий Алехин: Армия России заняла Казачью Лопань и устроила ВСУ котел возле Великого Бурлука

11:35 03.09.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Почти месяц в приграничных районах на северо-востоке Харьковской области не утихают ожесточенные и вязкие бои. С каждым днем усиливалось давление подразделений группировки войск "Север" по линии "Казачья Лопань-Золочев-Слатино" и в сторону Великого Бурлука. Одновременно наносятся удары по районам обороны противника, расположенных между этими участками фронта (Липцевское направление).
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В результате решительных маневренных действий нашим штурмовым группам удалось сломить сопротивление врага в районе Гоптовки, выйти к населенному пункту Цуповка и усилить натиск в Казачьей Лопани. В этой войсковой операции отличились подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа "Ваха" из состава батальона "Ахмат-Сила".
Минобороны РФ подтвердило освобождение этого важного населенного пункта, продемонстрировав видеокадры и другие свидетельства средств объективного контроля. В ведомстве подчеркнули, что населенный пункт был взят подразделениями группировки войск "Север" в результате решительных действий. Для противника Казачья Лопань имела стратегическое значение, являясь одним из ключевых логистических центров на северном участке фронта.
Взятие Казачьей Лопани позволяет российским войскам взять под контроль трассу Т2117 в направлении Харькова, открывая путь к следующим крупным населенным пунктам на подступах к административному центру области — Слатино и Дергачам.
На подступах к Великому Бурлуку украинское командование стягивает резервы с других участков, активно используя подразделения националистических формирований и иностранных наемников, преимущественно из стран Латинской Америки. Противник пытается любой ценой удержать ключевой плацдарм в Приколотном, который играет важную роль в обороне всего оборонительного выступа. Несмотря на ощутимые потери, ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление и контратаковать.
Украинские подразделения навязывают нашим штурмовикам встречные бои в районе Юрченково и Ольховатки. Однако, транспортные маршруты подвоза техники и боеприпасов к окруженным подразделениям ВСУ таят с каждым днем.
К примеру, российские военные за минувшие сутки сорвали ротацию роты "Шквал" 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе села Избицкое. Группы спецназа российской армии оперативно вычислили группы противника, пытавшиеся пробиться в направлении населенного пункта Приколотное. В результате скоротечного боя две группы противника были уничтожены, потеряв при этом два бронетранспортера.
Оперативно-тактические успехи на Харьковском фронте позволяют подразделениям российской армии расширять полосу наступления, укреплять и насыщать захваченные плацдармы для нанесения дальнейших ударов в сторону Харькова ствольной артиллерией, ударными беспилотниками малой и средней дальности, держать под контролем транспортные, железнодорожные узлы и развязки.
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
Вчера, 07:00
Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизацииМы уже наносим удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе. Это единственный способ противостоять всему Западу, который напичкал Украину вооружениями. На фронте это обязательно скажется
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ЭксклюзивСпецоперацияРоссияХарьковХарьковская областьГеннадий АлехинВооруженные силы Украиныдроныартиллерия
 
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