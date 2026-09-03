https://ukraina.ru/20260903/lovyat-kak-bezdomnykh-sobak-putin-vskryl-pozornuyu-pravdu-ob-ukrainskoy-mobilizatsii-1082985019.html

"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации

"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации - 03.09.2026 Украина.ру

"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации

Жесткие методы принудительной мобилизации на Украине привели к полному падению мотивации в рядах ВСУ и рекордному росту числа дезертиров, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин

2026-09-03T12:40

2026-09-03T12:40

2026-09-03T12:59

новости

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081733829_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_f7f906ff92287def1c1b68a35de91a9e.png

Глава государства отметил, что весь мир ежедневно наблюдает в эфире телевидения и в интернете, как на украинской территории местных жителей отлавливают прямо на улицах подобно бездомным собакам и насильно отправляют на передовую. Результатом такой политики стала катастрофическая ситуация с дисциплиной: только по официальным данным в стране возбуждено более 300 тысяч уголовных дел за дезертирство, а реальное число сбежавших с фронта, по оценке президента, уже превышает полмиллиона человек. Путин подчеркнул, что ежемесячно чистый "минус" украинской армии составляет от 8 до 12 тысяч бойцов, поскольку объемы потерь значительно превышают приток новых мобилизованных и вернувшихся из госпиталей.На этом фоне российский лидер отдельно выделил ситуацию в России, где граждане идут на военную службу осознанно и добровольно подписывают контракты с оборонным ведомством. Такой подход кардинально отличает российскую систему от украинской "охоты на людей" и обеспечивает принципиально иной уровень мотивации и боевой готовности военнослужащих. Подробнее о мобилизации - в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру