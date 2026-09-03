"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации - 03.09.2026 Украина.ру
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"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации
"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации - 03.09.2026 Украина.ру
"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации
Жесткие методы принудительной мобилизации на Украине привели к полному падению мотивации в рядах ВСУ и рекордному росту числа дезертиров, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
2026-09-03T12:40
2026-09-03T12:59
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Глава государства отметил, что весь мир ежедневно наблюдает в эфире телевидения и в интернете, как на украинской территории местных жителей отлавливают прямо на улицах подобно бездомным собакам и насильно отправляют на передовую. Результатом такой политики стала катастрофическая ситуация с дисциплиной: только по официальным данным в стране возбуждено более 300 тысяч уголовных дел за дезертирство, а реальное число сбежавших с фронта, по оценке президента, уже превышает полмиллиона человек. Путин подчеркнул, что ежемесячно чистый "минус" украинской армии составляет от 8 до 12 тысяч бойцов, поскольку объемы потерь значительно превышают приток новых мобилизованных и вернувшихся из госпиталей.На этом фоне российский лидер отдельно выделил ситуацию в России, где граждане идут на военную службу осознанно и добровольно подписывают контракты с оборонным ведомством. Такой подход кардинально отличает российскую систему от украинской "охоты на людей" и обеспечивает принципиально иной уровень мотивации и боевой готовности военнослужащих. Подробнее о мобилизации - в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Ловят как бездомных собак": Путин вскрыл позорную правду об украинской мобилизации

12:40 03.09.2026 (обновлено: 12:59 03.09.2026)
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : dumatv.ru
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Жесткие методы принудительной мобилизации на Украине привели к полному падению мотивации в рядах ВСУ и рекордному росту числа дезертиров, заявил 3 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин
Глава государства отметил, что весь мир ежедневно наблюдает в эфире телевидения и в интернете, как на украинской территории местных жителей отлавливают прямо на улицах подобно бездомным собакам и насильно отправляют на передовую.
Результатом такой политики стала катастрофическая ситуация с дисциплиной: только по официальным данным в стране возбуждено более 300 тысяч уголовных дел за дезертирство, а реальное число сбежавших с фронта, по оценке президента, уже превышает полмиллиона человек.
Путин подчеркнул, что ежемесячно чистый "минус" украинской армии составляет от 8 до 12 тысяч бойцов, поскольку объемы потерь значительно превышают приток новых мобилизованных и вернувшихся из госпиталей.
На этом фоне российский лидер отдельно выделил ситуацию в России, где граждане идут на военную службу осознанно и добровольно подписывают контракты с оборонным ведомством. Такой подход кардинально отличает российскую систему от украинской "охоты на людей" и обеспечивает принципиально иной уровень мотивации и боевой готовности военнослужащих.
Подробнее о мобилизации - в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру.
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