https://ukraina.ru/20260903/dmitriy-kiselv-rasskazal-ob-avtorskoy-peredache-sile-rossii-ugrozakh-ii-i-russkoy-troyke-1082990160.html

Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке

Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке - 03.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.ру Искандеру... Украина.ру, 03.09.2026

2026-09-03T15:21

2026-09-03T15:21

2026-09-03T15:28

видео

россия

украина

дмитрий киселев

искандер хисамов

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миа "россия сегодня"

ии (искусственный интеллект)

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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.ру Искандеру Хисамову рассказал о новой авторской программе "Киселёв", которая выходит на телеканале "Россия" с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00. Дмитрий Константинович раскрыл тему ненормативной и уничижительной лексики в украинских СМИ, рассказал о силе России после выхода из украинского кризиса и о вызовах для суверенитета России, которые представляет развитие ИИ:00:54 – Переход от информационно-аналитической к публицистической программе;06:02 – О чём будет новая программа "Киселёв"?07:07 – Насколько эффективна школа западной пропаганды?11:46 – О ненормативной и уничижительной лексике в украинских СМИ;15:42 – Образ будущего в СМИ в отношениях с Украиной;20:50 – О силе России после выхода из украинского кризиса;23:18 – Что представляет из себя российская цивилизация?27:09 – Какие вызовы для суверенитета представляет развитие ИИ?33:01 – О Всероссийской федерации русской тройки.*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена

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