Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке - 03.09.2026 Украина.ру
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Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке
Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке - 03.09.2026 Украина.ру
Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.ру Искандеру... Украина.ру, 03.09.2026
2026-09-03T15:21
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видео
россия
украина
дмитрий киселев
искандер хисамов
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пропаганда
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.ру Искандеру Хисамову рассказал о новой авторской программе "Киселёв", которая выходит на телеканале "Россия" с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00. Дмитрий Константинович раскрыл тему ненормативной и уничижительной лексики в украинских СМИ, рассказал о силе России после выхода из украинского кризиса и о вызовах для суверенитета России, которые представляет развитие ИИ:00:54 – Переход от информационно-аналитической к публицистической программе;06:02 – О чём будет новая программа "Киселёв"?07:07 – Насколько эффективна школа западной пропаганды?11:46 – О ненормативной и уничижительной лексике в украинских СМИ;15:42 – Образ будущего в СМИ в отношениях с Украиной;20:50 – О силе России после выхода из украинского кризиса;23:18 – Что представляет из себя российская цивилизация?27:09 – Какие вызовы для суверенитета представляет развитие ИИ?33:01 – О Всероссийской федерации русской тройки.*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена
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видео, россия, украина, дмитрий киселев, искандер хисамов, сми, миа "россия сегодня", ии (искусственный интеллект), пропаганда, программа, видео, цивилизация, аналитика, украина.ру, новости
Видео, Россия, Украина, Дмитрий Киселев, Искандер Хисамов, СМИ, МИА "Россия сегодня", ИИ (искусственный интеллект), пропаганда, программа, цивилизация, Аналитика, Украина.ру, Новости

Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке

15:21 03.09.2026 (обновлено: 15:28 03.09.2026)
 
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.ру Искандеру Хисамову рассказал о новой авторской программе "Киселёв", которая выходит на телеканале "Россия" с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00.
Дмитрий Константинович раскрыл тему ненормативной и уничижительной лексики в украинских СМИ, рассказал о силе России после выхода из украинского кризиса и о вызовах для суверенитета России, которые представляет развитие ИИ:

00:54 – Переход от информационно-аналитической к публицистической программе;
06:02 – О чём будет новая программа "Киселёв"?
07:07 – Насколько эффективна школа западной пропаганды?
11:46 – О ненормативной и уничижительной лексике в украинских СМИ;
15:42 – Образ будущего в СМИ в отношениях с Украиной;
20:50 – О силе России после выхода из украинского кризиса;
23:18 – Что представляет из себя российская цивилизация?
27:09 – Какие вызовы для суверенитета представляет развитие ИИ?
33:01 – О Всероссийской федерации русской тройки.

*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена
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