Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке
15:21 03.09.2026 (обновлено: 15:28 03.09.2026)
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв в интервью главному редактору мультимедийного издания Украина.ру Искандеру Хисамову рассказал о новой авторской программе "Киселёв", которая выходит на телеканале "Россия" с 6 сентября каждое воскресенье в 22:00.
Дмитрий Константинович раскрыл тему ненормативной и уничижительной лексики в украинских СМИ, рассказал о силе России после выхода из украинского кризиса и о вызовах для суверенитета России, которые представляет развитие ИИ:
00:54 – Переход от информационно-аналитической к публицистической программе;
00:54 – Переход от информационно-аналитической к публицистической программе;
06:02 – О чём будет новая программа "Киселёв"?
07:07 – Насколько эффективна школа западной пропаганды?
11:46 – О ненормативной и уничижительной лексике в украинских СМИ;
15:42 – Образ будущего в СМИ в отношениях с Украиной;
20:50 – О силе России после выхода из украинского кризиса;
23:18 – Что представляет из себя российская цивилизация?
27:09 – Какие вызовы для суверенитета представляет развитие ИИ?
33:01 – О Всероссийской федерации русской тройки.
*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена
*в интервью упоминается Фонд Джорджа Сороса, признанный нежелательной организацией, деятельность которой в России запрещена
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